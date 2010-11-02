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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8771877287738774>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:23

Re: Альфа-Банк

  vadim1967 написав:То есть будет быстро, но не бесплатно.
Звідки інформація, що це якось вплине на тарифи для клієнтів банку? На сьогодні теж діють тарифи СЕП для банків. І вони жодного разу для банків не безкоштовні, але банки певним категоріям клієнтів надають цю послугу безкоштовно. То чому щось має обов'язково змінитись в цьому питанні з введенням режиму СЕП 23/7?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:35

  Anadonta написав:
  Anadonta написав:
  MASolomko написав:Anadonta, по регламенту СЭП по прямым реквизитам может идти до двух банковских дней. Поэтому ни в одном банке уже нельзя быть уверенным, если завтра (а точнее уже сегодня у Вас РД).

Вы можете отправить СЭП с мони сейчас. Большая вероятность, что он сегодня дойдёт...


Еще раз спасибо!
Вопрос решился - неожиданно зашли деньги на счет в Прокредите - отправил нужную сумму СЭПом на счет в Альфе. Уверен, что в течение часа сумма уже будет на счету.
С Моно решил не рисковать...


Вот за что я люблю СЭП и Прокредит - сегодня в 12.08 сумма списана со счета, в 12.11 деньги уже на счету в Альфе. И не нужно гадать - пройдет платеж или нет...

Имхо,неоправданно дорогой,да и пополнить свою карту тоже приключение,даже проще закинуть на приват,с привата на конкорд,далее в нужный банк по СЕП
никому не верю
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:17

Это преступление!

Alfa_Bank
Объясните мне, как может банк выпустить клиенту кредитную карту без согласия на то клиента?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нигде у банка нет моей подписи. Я нигде не оставлял электронной заявки.
Некоторое время назад мне звонил персмен Юрий - начальник Соломенского отделения. Он очень активно предлагал мне кредитку, но я твердо отказался.
Сегодня я получил СМС о том, что мне выпущена карта и счет находится на регистрации в налоговой. После этого мне позвонил тот же Юрий и сообщил, что карта уже в отделении.
В МАБ я ее вижу.

Это что же получается? Сотрудник банка может по своей инициативе выпустить клиенту карту? Он с таким же успехом может и использовать весьма солидный кредитный лимит!!!
Я уже не говорю о том, что без моего ведома пошло сообщение в налоговую, пошли обращения в кредитные бюро,...

Карту Юрий пообещал закрыть, но так это оставлять нельзя!
Очень хочется надеяться, что я скоро смогу общаться с новым заведующим Соломенского отделения. Подумываю о жалобе в НБУ.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:21

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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:30

  Alfa_Bank написав:
  flawyer написав:Alfa_Bank на портале нашлась давняя новость https://news.finance.ua/ua/news/-/39624 ... -hotlineua

Подскажите, пожалуйста, природу этой hotline checkout. Какой у нее mcc, есть ли кешбек/рассрочка по картам Альфа-банка?

flawyer, добрый день. На уточнении.

Пролистал несколько следующих страниц после этого вопроса, но информации не нашёл. Есть какой-то результат уточнения? Может, кто-нибудь уже воспользовался и знает?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:03

Халеное Европейское качество

  Сибарит написав:Alfa_Bank
Объясните мне, как может банк выпустить клиенту кредитную карту без согласия на то клиента?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нигде у банка нет моей подписи. Я нигде не оставлял электронной заявки.
Некоторое время назад мне звонил персмен Юрий - начальник Соломенского отделения. Он очень активно предлагал мне кредитку, но я твердо отказался.
Сегодня я получил СМС о том, что мне выпущена карта и счет находится на регистрации в налоговой. После этого мне позвонил тот же Юрий и сообщил, что карта уже в отделении.
В МАБ я ее вижу.

Это что же получается? Сотрудник банка может по своей инициативе выпустить клиенту карту? Он с таким же успехом может и использовать весьма солидный кредитный лимит!!!
Я уже не говорю о том, что без моего ведома пошло сообщение в налоговую, пошли обращения в кредитные бюро,...

Карту Юрий пообещал закрыть, но так это оставлять нельзя!
Очень хочется надеяться, что я скоро смогу общаться с новым заведующим Соломенского отделения. Подумываю о жалобе в НБУ.

Вспомнилось намедни один из ТОПов сего форума высоко оценил реформу банковского сектора в ответ на мою критику, которая многим там не пришлась по душе, и даже заслужил горячее одобрение публики весьма респектабельной. Но все ломается на банальном примере из жизни, который все меняет.
viewtopic.php?p=5009469#p5009469
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:06

Re: Альфа-Банк

  Сибарит написав:Карту Юрий пообещал закрыть, но так это оставлять нельзя!
Очень хочется надеяться, что я скоро смогу общаться с новым заведующим Соломенского отделения. Подумываю о жалобе в НБУ.


може машеннікі?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:56

  Alien написав:
  vadim1967 написав:То есть будет быстро, но не бесплатно.
Звідки інформація, що це якось вплине на тарифи для клієнтів банку? На сьогодні теж діють тарифи СЕП для банків. І вони жодного разу для банків не безкоштовні, але банки певним категоріям клієнтів надають цю послугу безкоштовно. То чому щось має обов'язково змінитись в цьому питанні з введенням режиму СЕП 23/7?

Вообще-то нацбанк четыре карантинных месяца не брал плату за сэп. Об этом он пишет прямо на своем сайте.

24 липня 2020 року для учасників системи почнуть діяти оновлені тарифи за послуги в системі, перехід на які регулятор планував здійснити ще навесні цього року. Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 15 липня 2020 року № 101.

Нагадаємо, що у зв’язку з карантином Національний банк упродовж чотирьох місяців (з 24 березня 2020 року) не стягував з банків плату за здійснення розрахунків у системі.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:58

  Bosstone написав:
  Alien написав:
  vadim1967 написав:То есть будет быстро, но не бесплатно.
Звідки інформація, що це якось вплине на тарифи для клієнтів банку? На сьогодні теж діють тарифи СЕП для банків. І вони жодного разу для банків не безкоштовні, але банки певним категоріям клієнтів надають цю послугу безкоштовно. То чому щось має обов'язково змінитись в цьому питанні з введенням режиму СЕП 23/7?

Вообще-то нацбанк уже четыре месяца не брал плату за сэп. Об этом он пишет прямо в этой новости на своем сайте.

24 липня 2020 року для учасників системи почнуть діяти оновлені тарифи за послуги в системі, перехід на які регулятор планував здійснити ще навесні цього року. Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 15 липня 2020 року № 101.

Нагадаємо, що у зв’язку з карантином Національний банк упродовж чотирьох місяців (з 24 березня 2020 року) не стягував з банків плату за здійснення розрахунків у системі.

Будет новая коммунальная услуга - СЕП. :wink:
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[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:02

Re: Альфа-Банк

  ruvex написав:Будет новая коммунальная услуга - СЕП.


І кешбак до неї? :)
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