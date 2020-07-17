Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:08

СЕП – державна системно важлива система міжбанківських переказів України. Тарифи СЕП наразі є найнижчими в світі для подібних систем. Національний банк, зважаючи на важливість розрахунків через СЕП для економіки України, не переглядав цих тарифів з 2006 року.



"Ми змінюємо не просто розміри тарифів, але й філософію їх формування, - розповів директор департаменту інформаційних технологій Національного банку Володимир Нагорнюк. - Якщо cьогодні учасник СЕП сплачує за шість окремих послуг і його загальні затрати головним чином залежать від часу оброблення платежу банком, то нова тарифна політика стане для клієнтів СЕП значно простішою, а вартість послуги залежатиме від обсягу переказів, що необхідно здійснити клієнтові".



24 березня 2020 року Національний банк:



скасує щомісячну плату за супроводження програмного забезпечення АРМ-НБУ, за обслуговування опосередкованих учасників СЕП, за підключення до СЕП, застосування часових інтервалів та відповідних їм корегувальних коефіцієнтів за оброблення електронних розрахункових документів, згідно з якими оплата становить 0,35 грн – з 9.00 до 16.00; 0,51 грн – з 16.00 до 19.00; 1,02 грн - після 19.00;



упровадить тарифи лише на дві послуги:



1) абонентське обслуговування замовника в СЕП:

банків – 4 100 грн, з ПДВ щомісячно;

установ Державної казначейської служби України (ДКСУ) – 2 050 грн, з ПДВ щомісячно;



2) оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень замовника в СЕП, що залежатиме від суми платежу:

від 0 до 5 000,00 грн – 0,35 грн, без ПДВ;

від 5 000,01 до 100 000,00 грн – 1,20 грн без ПДВ;

від 100 000,01 грн – 10 грн, без ПДВ;

для установ ДКСУ – безплатно.



Володимир Нагорнюк пояснив, що для переважної більшості клієнтів виконання платежів через СЕП фактично не здорожчає. Оскільки платежі в СЕП на суму до 5 000 грн становлять понад 75 % від обсягу всіх платежів, то для ¾ усіх платежів тариф не зміниться.