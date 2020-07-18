В процентах с "-".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:07
В процентах с "-".
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:08
Re: Альфа-Банк
СЕП – державна системно важлива система міжбанківських переказів України. Тарифи СЕП наразі є найнижчими в світі для подібних систем. Національний банк, зважаючи на важливість розрахунків через СЕП для економіки України, не переглядав цих тарифів з 2006 року.
"Ми змінюємо не просто розміри тарифів, але й філософію їх формування, - розповів директор департаменту інформаційних технологій Національного банку Володимир Нагорнюк. - Якщо cьогодні учасник СЕП сплачує за шість окремих послуг і його загальні затрати головним чином залежать від часу оброблення платежу банком, то нова тарифна політика стане для клієнтів СЕП значно простішою, а вартість послуги залежатиме від обсягу переказів, що необхідно здійснити клієнтові".
24 березня 2020 року Національний банк:
скасує щомісячну плату за супроводження програмного забезпечення АРМ-НБУ, за обслуговування опосередкованих учасників СЕП, за підключення до СЕП, застосування часових інтервалів та відповідних їм корегувальних коефіцієнтів за оброблення електронних розрахункових документів, згідно з якими оплата становить 0,35 грн – з 9.00 до 16.00; 0,51 грн – з 16.00 до 19.00; 1,02 грн - після 19.00;
упровадить тарифи лише на дві послуги:
1) абонентське обслуговування замовника в СЕП:
банків – 4 100 грн, з ПДВ щомісячно;
установ Державної казначейської служби України (ДКСУ) – 2 050 грн, з ПДВ щомісячно;
2) оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень замовника в СЕП, що залежатиме від суми платежу:
від 0 до 5 000,00 грн – 0,35 грн, без ПДВ;
від 5 000,01 до 100 000,00 грн – 1,20 грн без ПДВ;
від 100 000,01 грн – 10 грн, без ПДВ;
для установ ДКСУ – безплатно.
Володимир Нагорнюк пояснив, що для переважної більшості клієнтів виконання платежів через СЕП фактично не здорожчає. Оскільки платежі в СЕП на суму до 5 000 грн становлять понад 75 % від обсягу всіх платежів, то для ¾ усіх платежів тариф не зміниться.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:39
Природа этой услуги проста: позволить оплатить товар путем предоплаты прямо на сайте хотлайна, без необходимости перехода на сайт конкретного интернет-магазина (продавца).
Покупал смартфон: MCC 5732 Electronics Stores (магазины электроники).
У аллы входит в категорию кешью "Техника" – покупки в специализированных магазинах по продаже электронной техники и магазинах мобильной связи (смартфоны, бытовая техника, электроника и т.д.).
Вполне возможно, что для товаров другой категории будет другой МСС.
Конечно, "моментальна рассрочка на карте" тоже работает.
Додано: Суб 18 лип, 2020 07:18
Сибарит,
А какую КК и какой КЛ "преступным путем" вам Алла подогрела?)
Додано: Суб 18 лип, 2020 12:23
Re: Альфа-Банк
125 бонусов,на основной счет не выводятся...изменился порог?
Додано: Суб 18 лип, 2020 15:36
Re: Альфа-Банк
Добрый день!
вопрос офпреду: не в первый раз сталкиваюсь с тем, что нек-рые транзакции ( пополнения карты ) не видны на след. день, или изначально не видны, потом спустя время появляются. Щас стали видны нормально в приложении, а в MyAlfa та же история. Не очень удобно сравнивать обе-две выписки, можно ли как-то поправить?
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