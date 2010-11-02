RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8771877287738774

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:07

  greenozon написав:
  ruvex написав:Будет новая коммунальная услуга - СЕП.


І кешбак до неї? :)

В процентах с "-". :wink:
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9930
З нами з: 03.11.08
Подякував: 763 раз.
Подякували: 2171 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:08

Re: Альфа-Банк

СЕП – державна системно важлива система міжбанківських переказів України. Тарифи СЕП наразі є найнижчими в світі для подібних систем. Національний банк, зважаючи на важливість розрахунків через СЕП для економіки України, не переглядав цих тарифів з 2006 року.

"Ми змінюємо не просто розміри тарифів, але й філософію їх формування, - розповів директор департаменту інформаційних технологій Національного банку Володимир Нагорнюк. - Якщо cьогодні учасник СЕП сплачує за шість окремих послуг і його загальні затрати головним чином залежать від часу оброблення платежу банком, то нова тарифна політика стане для клієнтів СЕП значно простішою, а вартість послуги залежатиме від обсягу переказів, що необхідно здійснити клієнтові".

24 березня 2020 року Національний банк:

скасує щомісячну плату за супроводження програмного забезпечення АРМ-НБУ, за обслуговування опосередкованих учасників СЕП, за підключення до СЕП, застосування часових інтервалів та відповідних їм корегувальних коефіцієнтів за оброблення електронних розрахункових документів, згідно з якими оплата становить 0,35 грн – з 9.00 до 16.00; 0,51 грн – з 16.00 до 19.00; 1,02 грн - після 19.00;

упровадить тарифи лише на дві послуги:

1) абонентське обслуговування замовника в СЕП:
банків – 4 100 грн, з ПДВ щомісячно;
установ Державної казначейської служби України (ДКСУ) – 2 050 грн, з ПДВ щомісячно;

2) оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень замовника в СЕП, що залежатиме від суми платежу:
від 0 до 5 000,00 грн – 0,35 грн, без ПДВ;
від 5 000,01 до 100 000,00 грн – 1,20 грн без ПДВ;
від 100 000,01 грн – 10 грн, без ПДВ;
для установ ДКСУ – безплатно.

Володимир Нагорнюк пояснив, що для переважної більшості клієнтів виконання платежів через СЕП фактично не здорожчає. Оскільки платежі в СЕП на суму до 5 000 грн становлять понад 75 % від обсягу всіх платежів, то для ¾ усіх платежів тариф не зміниться.
Bosstone
 
Повідомлень: 1569
З нами з: 21.04.10
Подякував: 614 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:39

  M-Audio написав:
  flawyer написав:Alfa_Bank на портале нашлась давняя новость https://news.finance.ua/ua/news/-/39624 ... -hotlineua
Подскажите, пожалуйста, природу этой hotline checkout. Какой у нее mcc, есть ли кешбек/рассрочка по картам Альфа-банка?

Пролистал несколько следующих страниц после этого вопроса, но информации не нашёл. Есть какой-то результат уточнения? Может, кто-нибудь уже воспользовался и знает?

Природа этой услуги проста: позволить оплатить товар путем предоплаты прямо на сайте хотлайна, без необходимости перехода на сайт конкретного интернет-магазина (продавца).

Покупал смартфон: MCC 5732 Electronics Stores (магазины электроники).

У аллы входит в категорию кешью "Техника" – покупки в специализированных магазинах по продаже электронной техники и магазинах мобильной связи (смартфоны, бытовая техника, электроника и т.д.).

Вполне возможно, что для товаров другой категории будет другой МСС.

Конечно, "моментальна рассрочка на карте" тоже работает.
Bosstone
 
Повідомлень: 1569
З нами з: 21.04.10
Подякував: 614 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 07:18

Сибарит,
А какую КК и какой КЛ "преступным путем" вам Алла подогрела?)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4487
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 12:23

Re: Альфа-Банк

125 бонусов,на основной счет не выводятся...изменился порог?
ROLF
Аватар користувача
 
Повідомлень: 678
З нами з: 27.03.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 15:30

+4К налили на кк "Эко-масимум". Альфа рудует...
anikola13
 
Повідомлень: 861
З нами з: 08.02.13
Подякував: 102 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 15:36

Re: Альфа-Банк

Добрый день!

вопрос офпреду: не в первый раз сталкиваюсь с тем, что нек-рые транзакции ( пополнения карты ) не видны на след. день, или изначально не видны, потом спустя время появляются. Щас стали видны нормально в приложении, а в MyAlfa та же история. Не очень удобно сравнивать обе-две выписки, можно ли как-то поправить?
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 877
З нами з: 09.09.14
Подякував: 140 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:49

  ROLF написав:125 бонусов,на основной счет не выводятся...изменился порог?


через месяц
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3352
З нами з: 22.12.16
Подякував: 232 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8771877287738774
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vadim1967 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 701, 702, 703
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7022 1606113
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 00:19
vadim1967
ОТП БАНК 1 ... 646, 647, 648
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6478 1459549
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 лип, 2020 23:19
Avril_ks
Банк Глобус 1 ... 698, 699, 700
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6998 905156
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 лип, 2020 22:59
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.