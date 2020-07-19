В процентах с "-".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:07
В процентах с "-".
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:08
Re: Альфа-Банк
СЕП – державна системно важлива система міжбанківських переказів України. Тарифи СЕП наразі є найнижчими в світі для подібних систем. Національний банк, зважаючи на важливість розрахунків через СЕП для економіки України, не переглядав цих тарифів з 2006 року.
"Ми змінюємо не просто розміри тарифів, але й філософію їх формування, - розповів директор департаменту інформаційних технологій Національного банку Володимир Нагорнюк. - Якщо cьогодні учасник СЕП сплачує за шість окремих послуг і його загальні затрати головним чином залежать від часу оброблення платежу банком, то нова тарифна політика стане для клієнтів СЕП значно простішою, а вартість послуги залежатиме від обсягу переказів, що необхідно здійснити клієнтові".
24 березня 2020 року Національний банк:
скасує щомісячну плату за супроводження програмного забезпечення АРМ-НБУ, за обслуговування опосередкованих учасників СЕП, за підключення до СЕП, застосування часових інтервалів та відповідних їм корегувальних коефіцієнтів за оброблення електронних розрахункових документів, згідно з якими оплата становить 0,35 грн – з 9.00 до 16.00; 0,51 грн – з 16.00 до 19.00; 1,02 грн - після 19.00;
упровадить тарифи лише на дві послуги:
1) абонентське обслуговування замовника в СЕП:
банків – 4 100 грн, з ПДВ щомісячно;
установ Державної казначейської служби України (ДКСУ) – 2 050 грн, з ПДВ щомісячно;
2) оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень замовника в СЕП, що залежатиме від суми платежу:
від 0 до 5 000,00 грн – 0,35 грн, без ПДВ;
від 5 000,01 до 100 000,00 грн – 1,20 грн без ПДВ;
від 100 000,01 грн – 10 грн, без ПДВ;
для установ ДКСУ – безплатно.
Володимир Нагорнюк пояснив, що для переважної більшості клієнтів виконання платежів через СЕП фактично не здорожчає. Оскільки платежі в СЕП на суму до 5 000 грн становлять понад 75 % від обсягу всіх платежів, то для ¾ усіх платежів тариф не зміниться.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:39
Природа этой услуги проста: позволить оплатить товар путем предоплаты прямо на сайте хотлайна, без необходимости перехода на сайт конкретного интернет-магазина (продавца).
Покупал смартфон: MCC 5732 Electronics Stores (магазины электроники).
У аллы входит в категорию кешью "Техника" – покупки в специализированных магазинах по продаже электронной техники и магазинах мобильной связи (смартфоны, бытовая техника, электроника и т.д.).
Вполне возможно, что для товаров другой категории будет другой МСС.
Конечно, "моментальна рассрочка на карте" тоже работает.
Додано: Суб 18 лип, 2020 07:18
Сибарит,
А какую КК и какой КЛ "преступным путем" вам Алла подогрела?)
Додано: Суб 18 лип, 2020 12:23
Re: Альфа-Банк
125 бонусов,на основной счет не выводятся...изменился порог?
Додано: Суб 18 лип, 2020 15:36
Re: Альфа-Банк
Добрый день!
вопрос офпреду: не в первый раз сталкиваюсь с тем, что нек-рые транзакции ( пополнения карты ) не видны на след. день, или изначально не видны, потом спустя время появляются. Щас стали видны нормально в приложении, а в MyAlfa та же история. Не очень удобно сравнивать обе-две выписки, можно ли как-то поправить?
Додано: Суб 18 лип, 2020 23:49
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:23
видимо нет соответствующих трат для погашения (на основной счет вывода не было никогда). Трата должна быть на 20% (19,5 если точнее) ниже чем доступная сумма, трата должна провестись и отлежаться после этого 1-3 раб дня, трата должна иметь мсс за который положен кэшбэк. Если делать заранее такие траты ( в ваем случае около 100грн), то выводить можно сразу как появится нужная сумма орехов.
Додано: Нед 19 лип, 2020 15:56
Продолжение о преступлении
Я никогда кредитками не интересовался, но форум регулярно просматриваю и вспомнил тут на досуге один диалог с форума, и даже его нашел:
Я никаких телефонов, кроме своего в банке не оставлял. Однако карта выпущена, кредитный лимит (прошу у всех прощения, но цифры озвучивать не буду) утвержден, счет зарегистрирован в налоговой. Возникает вопрос, кто указан как контактное лицо? Очень сомневаюсь, что сотрудник банка может и хочет указывать себя. Естественным путем для жулика было бы взять данные "контакта" из базы клиентов. Моя то карта закроется, другому клиенту это проблем не создаст. Но становится страшно от предположения, что и мои контакты могут быть указаны у каких-то должников. Это чревато бурным церебральным сексом с коллекторами, истории о чем мы все здесь читали.
Alfa_Bank
Можно ли как-то проверить, не указаны ли мои данные в чужих кредитных договорах?
Кто не хочет стать неофициальным поручителем незнакомого должника, ставьте плюсики. Не медалек ради, а токмо для поднятия в топ темы, дабы дурь банка каждому видна была.
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