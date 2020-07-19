многие тут думали что у меня просто истерика на счёт Аллы...
причём после такой ситуации я просто не понимаю как можно дальше сотрудничать с банком? на мой взгляд проблема тут даже не в персоналиях ... это система
можете прийти в отделение типа как за картой - Вам распечатают договор - там будут телефоны контактных персон. Имейте ввиду что к счёту на КК они устанавливаю платежи в пользу страховых компаний и передают все данные по вашим договорам к страховикам, а от туда дальше...
то что Вы описали - это по любому заслуживает внимание НБУ. как по мне нужно писать письменное ображение в Аллу, получить от них ответ, а затем поставить об этом в известность и НБУ
Сибарит контакты просят не для поруки. Сама порука уже несколько лет не работает как инструмент. У меня просили, я давал телефон жены и друга. Жене звонили, другу нет. И наоборот, жена мой телефон называла и ещё кого-то, звонили только мне. Спрашивали пару вопросов о здоровье и фин.состоянии Знакомому выпустили КК Максимум при выпуске ЗП карты, он о ней узнал когда в мобильное приложение зашёл. Тоже никаких контактов никто не просил. Обращайтесь к представителю или в отделение, если есть море времени, можете повоевать.
Skiw написав:Сибарит контакты просят не для поруки. Сама порука уже несколько лет не работает как инструмент. У меня просили, я давал телефон жены и друга. Жене звонили, другу нет. И наоборот, жена мой телефон называла и ещё кого-то, звонили только мне. Спрашивали пару вопросов о здоровье и фин.состоянии
Сибарит если это у Вас зарплатка то они практически в 99% засовывали раньше тута кредитную карту и выдавали её в отдельном конверте. раньше её (т.е. такой счёт - если карту не активировали) можно было закрыть в ИБ сейчасс закрытие таких "нужных" счетов только через чат (анулировать карту, закрыть счёт, ждать 45 дней)
Skiw написав:Сибарит контакты просят не для поруки. Сама порука уже несколько лет не работает как инструмент. У меня просили, я давал телефон жены и друга. Жене звонили, другу нет. И наоборот, жена мой телефон называла и ещё кого-то, звонили только мне. Спрашивали пару вопросов о здоровье и фин.состоянии
Skiw написав:Знакомому выпустили КК Максимум при выпуске ЗП карты, он о ней узнал когда в мобильное приложение зашёл. Тоже никаких контактов никто не просил.
Т.е. это не инициатива нечистоплотного работника, а политика банка? Становится все интереснее и интереснее.
Это Ваши личные подозрения, согласиться не могу, т.к. информация от 3го лица и не полная. Из личного опыта - мне месяцев 8 наяривали с предложением КК и пока я не согласился, никакой карты у меня не появлялось.
Сибарит написав:...карта выпущена, кредитный лимит... утвержден, счет зарегистрирован в налоговой...
У меня так было, когда я изъявил желание оформить платёжную карту по реферальной ссылке друга. Фактически анкета заполнялась по телефону (в моём случае контакт-центр открыл заявку, а продолжить её заполнять пришлось в отделении). После её заполнения был обзвон по контактным данным (сомневаюсь, если они звонили и не дозвонились, — налили б кредитный лимит). Платёжная карта выпускалась только именная, подписывание договоров при её получении.
Пути решения.
Первый. Более щадящий к Алле — жалоба к представителю.
Второй. Получить проказника и подставить Аллу. Сходил бы в отделение банка, изъявил бы желание получить сию платёжную карту, но ничего б не подписывал. Это дало б возможность узнать как выпустили платёжную карту (т. е. подписал ли кто-то вместо Вас бумажки или нет). Далее обращение в полицию и НацБанк.
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