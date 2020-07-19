Додано: Нед 19 лип, 2020 17:13

Сибарит



многие тут думали что у меня просто истерика на счёт Аллы...



причём после такой ситуации я просто не понимаю как можно дальше сотрудничать с банком?

на мой взгляд проблема тут даже не в персоналиях ... это система



можете прийти в отделение типа как за картой - Вам распечатают договор - там будут телефоны контактных персон.

Имейте ввиду что к счёту на КК они устанавливаю платежи в пользу страховых компаний и передают все данные по вашим договорам к страховикам, а от туда дальше...



то что Вы описали - это по любому заслуживает внимание НБУ.

как по мне нужно писать письменное ображение в Аллу, получить от них ответ, а затем поставить об этом в известность и НБУ