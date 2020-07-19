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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8772877387748775

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:13

Сибарит

многие тут думали что у меня просто истерика на счёт Аллы...

причём после такой ситуации я просто не понимаю как можно дальше сотрудничать с банком?
на мой взгляд проблема тут даже не в персоналиях ... это система

можете прийти в отделение типа как за картой - Вам распечатают договор - там будут телефоны контактных персон.
Имейте ввиду что к счёту на КК они устанавливаю платежи в пользу страховых компаний и передают все данные по вашим договорам к страховикам, а от туда дальше...

то что Вы описали - это по любому заслуживает внимание НБУ.
как по мне нужно писать письменное ображение в Аллу, получить от них ответ, а затем поставить об этом в известность и НБУ
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:14

Сибарит контакты просят не для поруки. Сама порука уже несколько лет не работает как инструмент. У меня просили, я давал телефон жены и друга. Жене звонили, другу нет. И наоборот, жена мой телефон называла и ещё кого-то, звонили только мне. Спрашивали пару вопросов о здоровье и фин.состоянии :)
Знакомому выпустили КК Максимум при выпуске ЗП карты, он о ней узнал когда в мобильное приложение зашёл. Тоже никаких контактов никто не просил.
Обращайтесь к представителю или в отделение, если есть море времени, можете повоевать.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:27

Re: Альфа-Банк

  Skiw написав:Сибарит контакты просят не для поруки. Сама порука уже несколько лет не работает как инструмент. У меня просили, я давал телефон жены и друга. Жене звонили, другу нет. И наоборот, жена мой телефон называла и ещё кого-то, звонили только мне. Спрашивали пару вопросов о здоровье и фин.состоянии

Из свеженького: viewtopic.php?p=4722428#p4722428
  Skiw написав:Знакомому выпустили КК Максимум при выпуске ЗП карты, он о ней узнал когда в мобильное приложение зашёл. Тоже никаких контактов никто не просил.

Т.е. это не инициатива нечистоплотного работника, а политика банка? Становится все интереснее и интереснее.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:34

Сибарит
если это у Вас зарплатка то они практически в 99% засовывали раньше тута кредитную карту и выдавали её в отдельном конверте.
раньше её (т.е. такой счёт - если карту не активировали) можно было закрыть в ИБ
сейчасс закрытие таких "нужных" счетов только через чат (анулировать карту, закрыть счёт, ждать 45 дней)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:37

  Сибарит написав:
  Skiw написав:Сибарит контакты просят не для поруки. Сама порука уже несколько лет не работает как инструмент. У меня просили, я давал телефон жены и друга. Жене звонили, другу нет. И наоборот, жена мой телефон называла и ещё кого-то, звонили только мне. Спрашивали пару вопросов о здоровье и фин.состоянии

Из свеженького: viewtopic.php?p=4722428#p4722428
  Skiw написав:Знакомому выпустили КК Максимум при выпуске ЗП карты, он о ней узнал когда в мобильное приложение зашёл. Тоже никаких контактов никто не просил.

Т.е. это не инициатива нечистоплотного работника, а политика банка? Становится все интереснее и интереснее.

Это Ваши личные подозрения, согласиться не могу, т.к. информация от 3го лица и не полная.
Из личного опыта - мне месяцев 8 наяривали с предложением КК и пока я не согласился, никакой карты у меня не появлялось.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:43

Re: Альфа-Банк

  Skiw написав:Из личного опыта - мне месяцев 8 наяривали с предложением КК и пока я не согласился, никакой карты у меня не появлялось.

Какое может быть несчастье там, когда я здесь (с)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:11

Re: Альфа-Банк

  Сибарит написав:...карта выпущена, кредитный лимит... утвержден, счет зарегистрирован в налоговой...
У меня так было, когда я изъявил желание оформить платёжную карту по реферальной ссылке друга. Фактически анкета заполнялась по телефону (в моём случае контакт-центр открыл заявку, а продолжить её заполнять пришлось в отделении). После её заполнения был обзвон по контактным данным (сомневаюсь, если они звонили и не дозвонились, — налили б кредитный лимит).
Платёжная карта выпускалась только именная, подписывание договоров при её получении.

Пути решения.

Первый.
Более щадящий к Алле — жалоба к представителю.

Второй.
Получить проказника и подставить Аллу.
Сходил бы в отделение банка, изъявил бы желание получить сию платёжную карту, но ничего б не подписывал. Это дало б возможность узнать как выпустили платёжную карту (т. е. подписал ли кто-то вместо Вас бумажки или нет). Далее обращение в полицию и НацБанк.
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