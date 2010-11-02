Додано: Пон 20 лип, 2020 00:24

Всё просто - каждый менеджер должен выдать кредитов\кредитных карточек с лимитом на 2 млн.\мес. (вероятно, сумма разная для разных отделений\городов и т. д.).По этой причине у меня персменеджер меняется приблизительно каждые ~3 мес.И по этой же причине всякий раз мне парят очередные кредитки.Хорошо ведь раньше было - взял кредитку, менеджер уже на 10% план выполнил. А сейчас больше 75к не дают - стало минимум в три раза сложнее план выполнять.Очевидно, что проблемы не только у менеджеров, но и у глав отделений. А тут ещё короновирус уменьшил потоки людей в отделении. Вот и принимаются за обзвон, а в случае, если чуток не хватает, случаются случаи как у Сибарита. Хотя меня фотографировали буквально пару недель назад перед заказом кредитки (просил взять приватовскую фотку, которую они подтягивают из кредитного бюро, но мотивированно отказали), якобы для того, чтобы СБ банка удостоверилась, что менеджер не сам решил кредитку выписать. Видимо в головном офисе о проблеме знают и как-то пытаются бороться.