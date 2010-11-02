многие тут думали что у меня просто истерика на счёт Аллы...
причём после такой ситуации я просто не понимаю как можно дальше сотрудничать с банком? на мой взгляд проблема тут даже не в персоналиях ... это система
можете прийти в отделение типа как за картой - Вам распечатают договор - там будут телефоны контактных персон. Имейте ввиду что к счёту на КК они устанавливаю платежи в пользу страховых компаний и передают все данные по вашим договорам к страховикам, а от туда дальше...
то что Вы описали - это по любому заслуживает внимание НБУ. как по мне нужно писать письменное ображение в Аллу, получить от них ответ, а затем поставить об этом в известность и НБУ
Сибарит контакты просят не для поруки. Сама порука уже несколько лет не работает как инструмент. У меня просили, я давал телефон жены и друга. Жене звонили, другу нет. И наоборот, жена мой телефон называла и ещё кого-то, звонили только мне. Спрашивали пару вопросов о здоровье и фин.состоянии Знакомому выпустили КК Максимум при выпуске ЗП карты, он о ней узнал когда в мобильное приложение зашёл. Тоже никаких контактов никто не просил. Обращайтесь к представителю или в отделение, если есть море времени, можете повоевать.
Skiw написав:Сибарит контакты просят не для поруки. Сама порука уже несколько лет не работает как инструмент. У меня просили, я давал телефон жены и друга. Жене звонили, другу нет. И наоборот, жена мой телефон называла и ещё кого-то, звонили только мне. Спрашивали пару вопросов о здоровье и фин.состоянии
Сибарит если это у Вас зарплатка то они практически в 99% засовывали раньше тута кредитную карту и выдавали её в отдельном конверте. раньше её (т.е. такой счёт - если карту не активировали) можно было закрыть в ИБ сейчасс закрытие таких "нужных" счетов только через чат (анулировать карту, закрыть счёт, ждать 45 дней)
Skiw написав:Сибарит контакты просят не для поруки. Сама порука уже несколько лет не работает как инструмент. У меня просили, я давал телефон жены и друга. Жене звонили, другу нет. И наоборот, жена мой телефон называла и ещё кого-то, звонили только мне. Спрашивали пару вопросов о здоровье и фин.состоянии
Skiw написав:Знакомому выпустили КК Максимум при выпуске ЗП карты, он о ней узнал когда в мобильное приложение зашёл. Тоже никаких контактов никто не просил.
Т.е. это не инициатива нечистоплотного работника, а политика банка? Становится все интереснее и интереснее.
Это Ваши личные подозрения, согласиться не могу, т.к. информация от 3го лица и не полная. Из личного опыта - мне месяцев 8 наяривали с предложением КК и пока я не согласился, никакой карты у меня не появлялось.
Сибарит написав:...карта выпущена, кредитный лимит... утвержден, счет зарегистрирован в налоговой...
У меня так было, когда я изъявил желание оформить платёжную карту по реферальной ссылке друга. Фактически анкета заполнялась по телефону (в моём случае контакт-центр открыл заявку, а продолжить её заполнять пришлось в отделении). После её заполнения был обзвон по контактным данным (сомневаюсь, если они звонили и не дозвонились, — налили б кредитный лимит). Платёжная карта выпускалась только именная, подписывание договоров при её получении.
Пути решения.
Первый. Более щадящий к Алле — жалоба к представителю.
Второй. Получить проказника и подставить Аллу. Сходил бы в отделение банка, изъявил бы желание получить сию платёжную карту, но ничего б не подписывал. Это дало б возможность узнать как выпустили платёжную карту (т. е. подписал ли кто-то вместо Вас бумажки или нет). Далее обращение в полицию и НацБанк.
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Всё просто - каждый менеджер должен выдать кредитов\кредитных карточек с лимитом на 2 млн.\мес. (вероятно, сумма разная для разных отделений\городов и т. д.).
По этой причине у меня персменеджер меняется приблизительно каждые ~3 мес. И по этой же причине всякий раз мне парят очередные кредитки. Хорошо ведь раньше было - взял кредитку, менеджер уже на 10% план выполнил. А сейчас больше 75к не дают - стало минимум в три раза сложнее план выполнять. Очевидно, что проблемы не только у менеджеров, но и у глав отделений. А тут ещё короновирус уменьшил потоки людей в отделении. Вот и принимаются за обзвон, а в случае, если чуток не хватает, случаются случаи как у Сибарита. Хотя меня фотографировали буквально пару недель назад перед заказом кредитки (просил взять приватовскую фотку, которую они подтягивают из кредитного бюро , но мотивированно отказали), якобы для того, чтобы СБ банка удостоверилась, что менеджер не сам решил кредитку выписать. Видимо в головном офисе о проблеме знают и как-то пытаются бороться.
Сибарит написав:Alfa_Bank Объясните мне, как может банк выпустить клиенту кредитную карту без согласия на то клиента?!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нигде у банка нет моей подписи. Я нигде не оставлял электронной заявки. Некоторое время назад мне звонил персмен Юрий - начальник Соломенского отделения. Он очень активно предлагал мне кредитку, но я твердо отказался. Сегодня я получил СМС о том, что мне выпущена карта и счет находится на регистрации в налоговой. После этого мне позвонил тот же Юрий и сообщил, что карта уже в отделении. В МАБ я ее вижу.
Это что же получается? Сотрудник банка может по своей инициативе выпустить клиенту карту? Он с таким же успехом может и использовать весьма солидный кредитный лимит!!! Я уже не говорю о том, что без моего ведома пошло сообщение в налоговую, пошли обращения в кредитные бюро,...
Карту Юрий пообещал закрыть, но так это оставлять нельзя! Очень хочется надеяться, что я скоро смогу общаться с новым заведующим Соломенского отделения. Подумываю о жалобе в НБУ.