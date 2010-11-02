Сибарит написав:

Объясните мне, как может банк выпустить клиенту кредитную карту без согласия на то клиента?!!!!!!!!!!!!!!!!!!Нигде у банка нет моей подписи. Я нигде не оставлял электронной заявки.Некоторое время назад мне звонил персмен Юрий - начальник Соломенского отделения. Он очень активно предлагал мне кредитку, но я твердо отказался.Сегодня я получил СМС о том, что мне выпущена карта и счет находится на регистрации в налоговой. После этого мне позвонил тот же Юрий и сообщил, что карта уже в отделении.В МАБ я ее вижу.Это что же получается? Сотрудник банка может по своей инициативе выпустить клиенту карту? Он с таким же успехом может и использовать весьма солидный кредитный лимит!!!Я уже не говорю о том, что без моего ведома пошло сообщение в налоговую, пошли обращения в кредитные бюро,...Карту Юрий пообещал закрыть, но так это оставлять нельзя!Очень хочется надеяться, что я скоро смогу общаться с новым заведующим Соломенского отделения. Подумываю о жалобе в НБУ.