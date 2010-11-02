|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 08:36
M-Audio написав: Alfa_Bank написав:
flawyer, добрый день. На уточнении.
Пролистал несколько следующих страниц после этого вопроса, но информации не нашёл. Есть какой-то результат уточнения? Может, кто-нибудь уже воспользовался и знает?
M-Audio, добрый день. Ответ был. В данном проекте используется наш И-экв, МСС:
7311 - платежи в пользу Хотлайн за их услуги;
5399 - оплаты в пользу их мерчантов.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9014
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 789 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 20 лип, 2020 08:41
Arien написав:
Добрый день!
вопрос офпреду: не в первый раз сталкиваюсь с тем, что нек-рые транзакции ( пополнения карты ) не видны на след. день, или изначально не видны, потом спустя время появляются. Щас стали видны нормально в приложении, а в MyAlfa та же история. Не очень удобно сравнивать обе-две выписки, можно ли как-то поправить?
Arien, добрый день. Пришлите примеры со скринами, пожалуйста. Посмотрим.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9014
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 789 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 20 лип, 2020 08:48
Сибарит написав: Сибарит написав:Alfa_Bank
Объясните мне, как может банк выпустить клиенту кредитную карту без согласия на то клиента?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нигде у банка нет моей подписи. Я нигде не оставлял электронной заявки.
Некоторое время назад мне звонил персмен Юрий - начальник Соломенского отделения. Он очень активно предлагал мне кредитку, но я твердо отказался.
Сегодня я получил СМС о том, что мне выпущена карта и счет находится на регистрации в налоговой. После этого мне позвонил тот же Юрий и сообщил, что карта уже в отделении.
В МАБ я ее вижу.
Это что же получается? Сотрудник банка может по своей инициативе выпустить клиенту карту? Он с таким же успехом может и использовать весьма солидный кредитный лимит!!!
Я уже не говорю о том, что без моего ведома пошло сообщение в налоговую, пошли обращения в кредитные бюро,...
Карту Юрий пообещал закрыть, но так это оставлять нельзя!
Очень хочется надеяться, что я скоро смогу общаться с новым заведующим Соломенского отделения. Подумываю о жалобе в НБУ.
Я никогда кредитками не интересовался, но форум регулярно просматриваю и вспомнил тут на досуге один диалог с форума, и даже его нашел:
Alfa_Bank написав: gonzo написав:
Вопрос представителю(ну если кто то еще может ответить)
Реально ли открыть кредитку не указывая 2 номера поручителя? Нет ни малейшего желания посвящать в свои финансы родствеников и друзей, да и 1 банк кто такое запрашивает.
gonzo, добрый день. Номер контактного лица является обязательным.
Я никаких телефонов, кроме своего в банке не оставлял. Однако карта выпущена, кредитный лимит (прошу у всех прощения, но цифры озвучивать не буду) утвержден, счет зарегистрирован в налоговой. Возникает вопрос, кто указан как контактное лицо? Очень сомневаюсь, что сотрудник банка может и хочет указывать себя. Естественным путем для жулика было бы взять данные "контакта" из базы клиентов. Моя то карта закроется, другому клиенту это проблем не создаст. Но становится страшно от предположения, что и мои контакты могут быть указаны у каких-то должников. Это чревато бурным церебральным сексом с коллекторами, истории о чем мы все здесь читали.Alfa_Bank Можно ли как-то проверить, не указаны ли мои данные в чужих кредитных договорах
?
Кто не хочет стать неофициальным поручителем незнакомого должника, ставьте плюсики. Не медалек ради, а токмо для поднятия в топ темы, дабы дурь банка каждому видна была.
Я обязательно все проверю и отпишусь.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9014
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 789 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 20 лип, 2020 08:54
jogger написав:Сибарит
Мне тоже когда-то открыли кредитную карту без моего ведома.В Альфабанке есть такой прикол, даже шантажировали меня.И мое обращение в колл-центр удалили.
Потому Альфа-Банк не рассматриваю как банк для себя.
Аналогічно - Альфа банк випустив кредитку без мого відома і дізнався, коли забирав нову зарплатну картку. Менеджерка ще казала, що без кредитки не зможе видати зарплатну. Я наполіг і "сталося чудо", мені погодили видачу зарплатної без кредитки.
Відділення в Києві на Спаській 5.
Я сам дуже довго працював в банках і з самого початку в відділенні, але до шантажу не опускався. Сором Альфа банку за таку роботу з працівниками.
-
Rimlyanin1
-
-
- Повідомлень: 175
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 лип, 2020 09:07
Читал тут, что не выпускают деньги P2P. Закончился депозит. Хотел в субботу забрать часть додатком a-банка. Операция не успешна. Как оказалось сегодня заблокирована карта. Допрос прошел, но все это крайне неприятно.
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 1225
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 лип, 2020 09:08
Rimlyanin1 написав:
jogger написав:Сибарит
Мне тоже когда-то открыли кредитную карту без моего ведома.В Альфабанке есть такой прикол, даже шантажировали меня.И мое обращение в колл-центр удалили.
Потому Альфа-Банк не рассматриваю как банк для себя.
Аналогічно - Альфа банк випустив кредитку без мого відома і дізнався, коли забирав нову зарплатну картку. Менеджерка ще казала, що без кредитки не зможе видати зарплатну. Я наполіг і "сталося чудо", мені погодили видачу зарплатної без кредитки.
Відділення в Києві на Спаській 5.
Я сам дуже довго працював в банках і з самого початку в відділенні, але до шантажу не опускався. Сором Альфа банку за таку роботу з працівниками.
Rimlyanin1, добрый день. Проверим. Извините за ситуацию.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9014
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 789 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, cohan
, Dimaa
, emeta
, Google Feedfetcher, killer bees
, PUnder
, Stringer
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|435
|63601
|
|
|7001
|905898
|
|
|37
|12343
|
Пон 20 лип, 2020 08:41
cohan
|