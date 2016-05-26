Додано: Пон 20 лип, 2020 12:41

mvp написав: Всё просто - каждый менеджер должен выдать кредитов\кредитных карточек с лимитом на 2 млн.\мес. (вероятно, сумма разная для разных отделений\городов и т. д.).



По этой причине у меня персменеджер меняется приблизительно каждые ~3 мес.

И по этой же причине всякий раз мне парят очередные кредитки.

Хорошо ведь раньше было - взял кредитку, менеджер уже на 10% план выполнил. А сейчас больше 75к не дают - стало минимум в три раза сложнее план выполнять.

Очевидно, что проблемы не только у менеджеров, но и у глав отделений. А тут ещё короновирус уменьшил потоки людей в отделении. Вот и принимаются за обзвон, а в случае, если чуток не хватает, случаются случаи как у Сибарита. Хотя меня фотографировали буквально пару недель назад перед заказом кредитки (просил взять приватовскую фотку, которую они подтягивают из кредитного бюро , но мотивированно отказали), якобы для того, чтобы СБ банка удостоверилась, что менеджер не сам решил кредитку выписать. Видимо в головном офисе о проблеме знают и как-то пытаются бороться. Всё просто - каждый менеджер должен выдать кредитов\кредитных карточек с лимитом на 2 млн.\мес. (вероятно, сумма разная для разных отделений\городов и т. д.).По этой причине у меня персменеджер меняется приблизительно каждые ~3 мес.И по этой же причине всякий раз мне парят очередные кредитки.Хорошо ведь раньше было - взял кредитку, менеджер уже на 10% план выполнил. А сейчас больше 75к не дают - стало минимум в три раза сложнее план выполнять.Очевидно, что проблемы не только у менеджеров, но и у глав отделений. А тут ещё короновирус уменьшил потоки людей в отделении. Вот и принимаются за обзвон, а в случае, если чуток не хватает, случаются случаи как у Сибарита. Хотя меня фотографировали буквально пару недель назад перед заказом кредитки (просил взять приватовскую фотку, которую они подтягивают из кредитного бюро, но мотивированно отказали), якобы для того, чтобы СБ банка удостоверилась, что менеджер не сам решил кредитку выписать. Видимо в головном офисе о проблеме знают и как-то пытаются бороться.

Абсолютно верно! Каждому сотруднику доводитсяплан (в том числе и по кредиткам), за невыполнение плана - жестоко имеют, и не только в уши.Единственное, что неверно - это то, то "в головном офисе о проблеме знают и как-то пытаются бороться". На самом деле этот головняк как раз и придуман в головном офисе и спускается вниз. Вот и оформляют карты кому попало (кто похитрее - оформляет "божьим одуваничикам" 80+ лет, они точно не узнают об этом).Ну и Альфа - не изобретатели этого безобразия, обе идеи (план + незаконное открытие счёта) скомуниздили у Привет банка. Видимо, сотрудники, которые в Привете работали, приходят в Альфу и щедро делятся опытом с коллегами, как за счёт лохов-клиентов выполнить нереальный план.Мне лично открывали без моего согласия и ведома счета/карты более 10 раз в течении полугода (дело было три года назад), и никакие жалобы на горячую линию, сотрудникам банка в отделении, ни письма в ГО - не помогло ничего. В течении полугода раз в неделю по дороге домой заходил в отделение, писать жалобы и закрывать неведомо откуда плодящиеся счета. С банком распрощался, на проблему нечистых на руку сотрудников - забил.Причина, почему "забил": пожаловался хорошим знакомым из банка, что такая фигня творится (были планы найти и анально покарать этих "открывателей"), они и просветили про нереальные планы, которые из главного офиса приходят, про кару невыполнившим (не только деньгами наказывают, а и выгоняют после нескольких невыполнений), и что все сотрудники так делают (открывают счета ничего не подозревающим клиентам), в том числе и мои хорошие знакомые. Так что рыба здесь гниёт с головного офиса, и сделать ничего не реально, только прощаться с такими банками. Это система, а не произвол отдельно взятых сотрудников.Жаль только, что таких банков в нашей стране становится больше и больше...