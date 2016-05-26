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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:32
Alfa_Bank спасибо, поняла - вы подтвердили слова clientaga. Ну а для разовых случаев как поступать?
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:35
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:36
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:36
Никак не угадаете
Просто запаситесь временем от +30 до 60мин и терпением на разблокировку.
Причем блок СБ обычный саппорт не видит, нуна настаивать на дополнительной проверке
Ну а там вас спросят про депозиты в юанях, любимое отд-е, дату последнего его посещения, мыло, имя отца, размер противогаза, число детей до 11 лет, до 20 лет, предыдущую прописку...
Отвечать нужно спокойно, ровным голосом, но можно попробовать просить подсказать 1ю и 3ю буквы или общеее число букв правильного ответа
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:41
Абсолютно верно! Каждому сотруднику доводится нереальный план (в том числе и по кредиткам), за невыполнение плана - жестоко имеют, и не только в уши.
Единственное, что неверно - это то, то "в головном офисе о проблеме знают и как-то пытаются бороться". На самом деле этот головняк как раз и придуман в головном офисе и спускается вниз. Вот и оформляют карты кому попало (кто похитрее - оформляет "божьим одуваничикам" 80+ лет, они точно не узнают об этом).
Ну и Альфа - не изобретатели этого безобразия, обе идеи (план + незаконное открытие счёта) скомуниздили у Привет банка. Видимо, сотрудники, которые в Привете работали, приходят в Альфу и щедро делятся опытом с коллегами, как за счёт лохов-клиентов выполнить нереальный план.
Мне лично открывали без моего согласия и ведома счета/карты более 10 раз в течении полугода (дело было три года назад), и никакие жалобы на горячую линию, сотрудникам банка в отделении, ни письма в ГО - не помогло ничего. В течении полугода раз в неделю по дороге домой заходил в отделение, писать жалобы и закрывать неведомо откуда плодящиеся счета. С банком распрощался, на проблему нечистых на руку сотрудников - забил.
Причина, почему "забил": пожаловался хорошим знакомым из банка, что такая фигня творится (были планы найти и анально покарать этих "открывателей"), они и просветили про нереальные планы, которые из главного офиса приходят, про кару невыполнившим (не только деньгами наказывают, а и выгоняют после нескольких невыполнений), и что все сотрудники так делают (открывают счета ничего не подозревающим клиентам), в том числе и мои хорошие знакомые. Так что рыба здесь гниёт с головного офиса, и сделать ничего не реально, только прощаться с такими банками. Это система, а не произвол отдельно взятых сотрудников.
Жаль только, что таких банков в нашей стране становится больше и больше...
Востаннє редагувалось ЯЧитатель в Пон 20 лип, 2020 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:44
Re: Альфа-Банк
Закрыли платёжную карту (никаких других карт/счетовв банке нет), какое-то время доступ в банкинг работал — потом уже всё. Вроде как, и пароль вводиться, а логин/пароль не подходит.
Если есть номера карты/счета, которые были закрыты, то по ним можно восстановить доступ в банкинг?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:45
Так а как понять, что карта в блоке? Если даже обычный КЦ ( со слов clientaga) этого не видит и надо настаивать на дополнительной проверке? Прошу мне простить мою настойчивость, но если это случится на выходных , то будет лучшее, если я буду знать что делать и как поступать
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:47
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:54
вы не сказали, что до того как набрать - необходимо подготовить следующую информацию :
1) каком отделении получали карту ... особенно актуальный вопрос для отделений котоые уже не существуют .. и адрес вам надо назвать точный - вариант пересечении такой то с такой то уличей или возле памятника такому то - не канает.
2) точную дату последней успешной операции и ее сумму даже если таковая была пару лет назад - вы это обязаны помнить и назвать без запинки. при чем именн опо конкретной карте, а не по счету ... а как вы знаете из выписки в альфе узнать по какой именно карте, если у вас к счету привязано более одной это не видно и в моем случае ответить на этот вопрос невозможно, т.к. операции по всем картам идут общей кашей.
3) вспомнить какие категории кешью у вас выбраны
4) какие кредиты открыты ... при чем под словом кредит понимается тока кеш-кредит
5) какие депозиты у вас открыты и в каких валютах - при чем под словом депозит в альфа банке понимается только срочный вклад, - вклад до восстребования таковым не является
... крайне абсурдно это выглядит при общении через чат ... предположим злоумышленник вошел в ваш додаток ... и общается с поддержкой ... по логике поддержка должна задавать такие вопросы, которые нельзя узнать из додатка - но все ответы на эти вопросы там видны и какой смысл их задавать руководствуясь здравым смыслом? - и какие депозиты и какие кредиты и какие категории кешью выбраны и когда была последняя операция всё видно
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Pig Lives Matter
Додано: Пон 20 лип, 2020 13:00
MASolomko, добрый день. По закрытым картам/счетам - нет.
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