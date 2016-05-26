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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8775877687778778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:02

  Кассандра написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:Alfa_Bank спасибо, поняла - вы подтвердили слова clientaga. Ну а для разовых случаев как поступать?

Для разовых, если будет блокировка, сразу набирайте КЦ или пишите в чат для разблока. Наперед, к сожалению, мы этого не можем предусмотреть.

Так а как понять, что карта в блоке? Если даже обычный КЦ ( со слов clientaga) этого не видит и надо настаивать на дополнительной проверке? Прошу мне простить мою настойчивость, но если это случится на выходных , то будет лучшее, если я буду знать что делать и как поступать :wink:

КЦ видит такую блокировку.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:04

  Vorlon написав:Alfa_Bank
А до какого возраста клиента в банке выдают кредитные карты? С какого возраста имеющиеся кредитные лимиты на картах обнуляют?


  ЯЧитатель написав:кто похитрее - оформляет "божьим одуваничикам" 80+ лет

А разве таким лимит дают?

Vorlon, добрый день. Максимальный возраст на момент окончания кредитного лимита - 60 лет.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:06

  Alfa_Bank написав:КЦ видит такую блокировку.


видят ... но не сразу ... пока носом не ткнешь )
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:06

  Alfa_Bank написав:Vorlon, добрый день. Максимальный возраст на момент окончания кредитного лимита - 60 лет.


уже 60? было ж 70? это из-за ковида вы понизили возраст?
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:09

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:Vorlon, добрый день. Максимальный возраст на момент окончания кредитного лимита - 60 лет.


уже 60? было ж 70? это из-за ковида вы понизили возраст?

IMPRINTER, добрый день. 60.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:10

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:Vorlon, добрый день. Максимальный возраст на момент окончания кредитного лимита - 60 лет.


уже 60? было ж 70? это из-за ковида вы понизили возраст?

IMPRINTER, добрый день. 60.


и давно так? было же 70 ...
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:24

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
уже 60? было ж 70? это из-за ковида вы понизили возраст?

IMPRINTER, добрый день. 60.


и давно так? было же 70 ...

как же можно брать возраст 70 если большинство украинцев живёт значительно меньше?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:24

  IMPRINTER написав:и давно так? было же 70 ...

Не готова ответить. Уточню.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:34

  Кассандра написав:clientage та мне не надо напостоянку, поэтому пусть СБ бдит, но иногда, в единичных случаях для подстраховки, нужно иметь возможность сделать p2p перевод. Поэтому и спросила оф преда как это сделать без таких последствий как у инкогнито :)


15К в сутки должны выпускать без проблем.
а вот больше - ножками в отделение.
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