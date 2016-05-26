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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 13:02
Кассандра написав: Alfa_Bank написав: Кассандра написав:Alfa_Bank
спасибо, поняла - вы подтвердили слова clientaga. Ну а для разовых случаев как поступать?
Для разовых, если будет блокировка, сразу набирайте КЦ или пишите в чат для разблока. Наперед, к сожалению, мы этого не можем предусмотреть.
Так а как понять, что карта в блоке? Если даже обычный КЦ ( со слов clientaga) этого не видит и надо настаивать на дополнительной проверке? Прошу мне простить мою настойчивость, но если это случится на выходных , то будет лучшее, если я буду знать что делать и как поступать
КЦ видит такую блокировку.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:04
Vorlon написав:Alfa_Bank
А до какого возраста клиента в банке выдают кредитные карты? С какого возраста имеющиеся кредитные лимиты на картах обнуляют?
ЯЧитатель написав:
кто похитрее - оформляет "божьим одуваничикам" 80+ лет
А разве таким лимит дают?
Vorlon, добрый день. Максимальный возраст на момент окончания кредитного лимита - 60 лет.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:06
Alfa_Bank написав:
КЦ видит такую блокировку.
видят ... но не сразу ... пока носом не ткнешь )
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:06
Alfa_Bank написав:
Vorlon, добрый день. Максимальный возраст на момент окончания кредитного лимита - 60 лет.
уже 60? было ж 70? это из-за ковида вы понизили возраст?
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:09
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав:
Vorlon, добрый день. Максимальный возраст на момент окончания кредитного лимита - 60 лет.
уже 60? было ж 70? это из-за ковида вы понизили возраст?
IMPRINTER, добрый день. 60.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:10
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав:
Vorlon, добрый день. Максимальный возраст на момент окончания кредитного лимита - 60 лет.
уже 60? было ж 70? это из-за ковида вы понизили возраст?
IMPRINTER, добрый день. 60.
и давно так? было же 70 ...
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:24
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:
уже 60? было ж 70? это из-за ковида вы понизили возраст?
IMPRINTER, добрый день. 60.
и давно так? было же 70 ...
как же можно брать возраст 70 если большинство украинцев живёт значительно меньше?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:24
IMPRINTER написав:
и давно так? было же 70 ...
Не готова ответить. Уточню.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 14:34
Кассандра написав:clientage
та мне не надо напостоянку, поэтому пусть СБ бдит, но иногда, в единичных случаях для подстраховки, нужно иметь возможность сделать p2p перевод. Поэтому и спросила оф преда как это сделать без таких последствий как у инкогнито
15К в сутки должны выпускать без проблем.
а вот больше - ножками в отделение.
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