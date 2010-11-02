Содержание предыдущей серии: viewtopic.php?p=5017584#p5017584
К сожалению, оказалось, что политика банка выглядит следующим образом:
- Официант, счет!
- Пожалуйста!
- А это что такое?
- Где?
- Вот тут. Написано в конце: «Чашка кофе — 12,
Получилось — 50, итого — 300.
Что значит — «получилось»?
- Ну… Значит, не получилось…
Около 12 я получил в личку сообщение с крайне неуклюжей попыткой оправдать действия работника, содержание которой не соответствует изложенным мной фактам. Сначала я хотел скопировать из лички в форум и гневно ответить, но вовремя удержался, т.к. это неприлично, а уподобляться банку я не хочу. Поэтому я просто написал, что жду публичного ответа. Не дождался и вынужден писать снова.
Я все же позволю себе скопировать только одну, особенно возмутительную фразу:
В качестве дополнительных извинений, начислим на ваш бонусный счет кешью 100 бонусов.
Такая попытка откупиться является оскорбительной по сути, а по форме выглядит издевательством.Alfa_Bank
Предлагаю снизить градус противостояния и попробовать рассуждать прагматично.
Ваш сотрудник, который решил выполнить план нечестным путем, имеет полный доступ ко всей информации. Он прекрасно видит, что я не участвую в ореховой программе, что я не жалею денег на СМС информирование, что я постоянно держу какие-то суммы на карте, не перебрасывая после каждой покупки остатки в сейф. В общем, я не считаю копейки, а пользуюсь продуктами банка так, как мне удобно. Резонно предположить, что идея урвать какие-то копейки, тратя время, силы и нервы на игры в грейсе мне тоже не понравится. То, что кредит мне не нужен, видно невооруженным глазом. Об этом говорит и тот факт, что мне налили приличный лимит вообще без кредитной истории и каких-либо документов. Кроме того, он видит, что за много лет никому не удавалось всучить (извините, но другого слова для определения методов маркетинга я подобрать не могу) мне кредитку. Более того, когда он предпринял попытку меня уговорить, я категорически отказался заявив, что принципиально
не пользуюсь кредитами. Это было повторено неоднократно.
И после этого он был уверен, что я не откажусь от этого продукта?
Это может говорить только о полном отсутствии когнитивной функции у данной особи. Следовательно, избавившись от такого сотрудника, банк не только ничего не потеряет, но и избавит себя от проблем в будущем, связанным с его поведением.
При этом, придав факт его увольнения огласке, банк сможет сделать вид, что не только осуждает такие методы продвижения продукта, но и считает случившееся чрезвычайным происшествием. Это станет формальным исчерпанием инцидента.
Я же в этом случае смогу при необходимости посещать удобное мне отделение без необходимости общаться с сотрудником, которому не могу доверять. К тому же, некоторое время, пока преемник не найдет работу в нормальном банке, там будут знать, что со мной нужно вести себя прилично.
Все только выиграют.
В качестве дополнительного бонуса для примирения дам банку бесплатный совет. Почему бы не засчитывать сотрудникам в план только те карты, по которым в первый месяц была проведена хоть одна транзакция? Это заставит сотрудников продвигать продукты добросовестно и позволит сберечь немалые средства за счет экономии на выпуске неиспользованного пластика.
ЗЫ Убедительно прошу больше не предлагать мне отступные. Это унизительно.