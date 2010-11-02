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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8776877787788779>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:02

  Кассандра написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:Alfa_Bank спасибо, поняла - вы подтвердили слова clientaga. Ну а для разовых случаев как поступать?

Для разовых, если будет блокировка, сразу набирайте КЦ или пишите в чат для разблока. Наперед, к сожалению, мы этого не можем предусмотреть.

Так а как понять, что карта в блоке? Если даже обычный КЦ ( со слов clientaga) этого не видит и надо настаивать на дополнительной проверке? Прошу мне простить мою настойчивость, но если это случится на выходных , то будет лучшее, если я буду знать что делать и как поступать :wink:

КЦ видит такую блокировку.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:04

  Vorlon написав:Alfa_Bank
А до какого возраста клиента в банке выдают кредитные карты? С какого возраста имеющиеся кредитные лимиты на картах обнуляют?


  ЯЧитатель написав:кто похитрее - оформляет "божьим одуваничикам" 80+ лет

А разве таким лимит дают?

Vorlon, добрый день. Максимальный возраст на момент окончания кредитного лимита - 60 лет.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:06

  Alfa_Bank написав:КЦ видит такую блокировку.


видят ... но не сразу ... пока носом не ткнешь )
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:06

  Alfa_Bank написав:Vorlon, добрый день. Максимальный возраст на момент окончания кредитного лимита - 60 лет.


уже 60? было ж 70? это из-за ковида вы понизили возраст?
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:09

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:Vorlon, добрый день. Максимальный возраст на момент окончания кредитного лимита - 60 лет.


уже 60? было ж 70? это из-за ковида вы понизили возраст?

IMPRINTER, добрый день. 60.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:10

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:Vorlon, добрый день. Максимальный возраст на момент окончания кредитного лимита - 60 лет.


уже 60? было ж 70? это из-за ковида вы понизили возраст?

IMPRINTER, добрый день. 60.


и давно так? было же 70 ...
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:24

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
уже 60? было ж 70? это из-за ковида вы понизили возраст?

IMPRINTER, добрый день. 60.


и давно так? было же 70 ...

как же можно брать возраст 70 если большинство украинцев живёт значительно меньше?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:24

  IMPRINTER написав:и давно так? было же 70 ...

Не готова ответить. Уточню.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:34

  Кассандра написав:clientage та мне не надо напостоянку, поэтому пусть СБ бдит, но иногда, в единичных случаях для подстраховки, нужно иметь возможность сделать p2p перевод. Поэтому и спросила оф преда как это сделать без таких последствий как у инкогнито :)


15К в сутки должны выпускать без проблем.
а вот больше - ножками в отделение.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:12

Продолжение истории о недобросовестности банка

Содержание предыдущей серии: viewtopic.php?p=5017584#p5017584

К сожалению, оказалось, что политика банка выглядит следующим образом:
- Официант, счет!
- Пожалуйста!
- А это что такое?
- Где?
- Вот тут. Написано в конце: «Чашка кофе — 12,
Получилось — 50, итого — 300.
Что значит — «получилось»?
- Ну… Значит, не получилось…

Около 12 я получил в личку сообщение с крайне неуклюжей попыткой оправдать действия работника, содержание которой не соответствует изложенным мной фактам. Сначала я хотел скопировать из лички в форум и гневно ответить, но вовремя удержался, т.к. это неприлично, а уподобляться банку я не хочу. Поэтому я просто написал, что жду публичного ответа. Не дождался и вынужден писать снова.
Я все же позволю себе скопировать только одну, особенно возмутительную фразу:
В качестве дополнительных извинений, начислим на ваш бонусный счет кешью 100 бонусов.

Такая попытка откупиться является оскорбительной по сути, а по форме выглядит издевательством.

Alfa_Bank
Предлагаю снизить градус противостояния и попробовать рассуждать прагматично.
Ваш сотрудник, который решил выполнить план нечестным путем, имеет полный доступ ко всей информации. Он прекрасно видит, что я не участвую в ореховой программе, что я не жалею денег на СМС информирование, что я постоянно держу какие-то суммы на карте, не перебрасывая после каждой покупки остатки в сейф. В общем, я не считаю копейки, а пользуюсь продуктами банка так, как мне удобно. Резонно предположить, что идея урвать какие-то копейки, тратя время, силы и нервы на игры в грейсе мне тоже не понравится. То, что кредит мне не нужен, видно невооруженным глазом. Об этом говорит и тот факт, что мне налили приличный лимит вообще без кредитной истории и каких-либо документов. Кроме того, он видит, что за много лет никому не удавалось всучить (извините, но другого слова для определения методов маркетинга я подобрать не могу) мне кредитку. Более того, когда он предпринял попытку меня уговорить, я категорически отказался заявив, что принципиально не пользуюсь кредитами. Это было повторено неоднократно.
И после этого он был уверен, что я не откажусь от этого продукта?
Это может говорить только о полном отсутствии когнитивной функции у данной особи. Следовательно, избавившись от такого сотрудника, банк не только ничего не потеряет, но и избавит себя от проблем в будущем, связанным с его поведением.
При этом, придав факт его увольнения огласке, банк сможет сделать вид, что не только осуждает такие методы продвижения продукта, но и считает случившееся чрезвычайным происшествием. Это станет формальным исчерпанием инцидента.
Я же в этом случае смогу при необходимости посещать удобное мне отделение без необходимости общаться с сотрудником, которому не могу доверять. К тому же, некоторое время, пока преемник не найдет работу в нормальном банке, там будут знать, что со мной нужно вести себя прилично.
Все только выиграют.

В качестве дополнительного бонуса для примирения дам банку бесплатный совет. Почему бы не засчитывать сотрудникам в план только те карты, по которым в первый месяц была проведена хоть одна транзакция? Это заставит сотрудников продвигать продукты добросовестно и позволит сберечь немалые средства за счет экономии на выпуске неиспользованного пластика.

ЗЫ Убедительно прошу больше не предлагать мне отступные. Это унизительно.
Сибарит
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