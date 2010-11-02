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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8776877787788779

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:29

Re: Альфа-Банк

  Сибарит написав:Почему бы не засчитывать сотрудникам в план только те карты, по которым в первый месяц была проведена хоть одна транзакция? Это заставит сотрудников продвигать продукты добросовестно и позволит сберечь немалые средства за счет экономии на выпуске неиспользованного пластика.
Це спонукатиме співробітників банку лише до одного - усілякими правдами та неправдами уговорити клієнта зробити будь-яку транзацію після отримання картки (поповнити телефон, внести та зняти 100 грн.) як це споконвіку роблять у банку #зеленелайно (а за його прикладом ще в ряді банків - наприклад А-банк)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:32

Re: Альфа-Банк

  Alien написав:Це спонукатиме співробітників банку лише до одного - усілякими правдами та неправдами уговорити клієнта зробити будь-яку транзацію після отримання картки (поповнити телефон, внести та зняти 100 грн.) як це споконвіку роблять у банку #зеленелайно (а за його прикладом ще в ряді банків - наприклад А-банк)

Это, по крайней мере, придется делать лично, что даст возможность жертве сопротивляться.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:39

  Сибарит написав:Это заставит сотрудников продвигать продукты добросовестно и позволит сберечь немалые средства за счет экономии на выпуске неиспользованного пластика.


это вынудит сотрудников звонить Вам - с намёками шо они заблокируют карту (или все счета) если вы не потратите 100 грн сейчаже.

З.Ы.
там дело не в сотрудниках, там таже письмо в НБУ не поможет. (так как будет ответ на всё с сылкой на ДБКО и аргумент шо Вы поставили под этим свою подпись)
как неоднократно писал это система. :twisted:
все эти сбои (на 1 ... 2 дня) это тоже система которая затрагивает одновременно 3 - 10% клиентов которые вдруг "влетают", и которых заставляют думать что это случайность.

З,Ы З,Ы
и про откупные за лояльность - у них в запасе ещё "призы" за лояльность 200 бонусов 1000 бонусов и 5 кешью на продукты на 6 мес
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:42

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:это вынудит сотрудников звонить Вам - с намёками шо они заблокируют карту (или все счета) если вы не потратите 100 грн сейчаже.

То вы с Приватом путаете - там подобное было неоднократно. Про Альфу впкрвые слышу.
  uaprofi написав:все эти сбои (на 1 ... 2 дня) это тоже система которая затрагивает одновременно 3 - 10% клиентов которые вдруг "влетают", и которых заставляют думать что это случайность.

Ну это на самом деле паранойя
Faceless
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