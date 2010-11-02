Сибарит написав:Почему бы не засчитывать сотрудникам в план только те карты, по которым в первый месяц была проведена хоть одна транзакция? Это заставит сотрудников продвигать продукты добросовестно и позволит сберечь немалые средства за счет экономии на выпуске неиспользованного пластика.
Це спонукатиме співробітників банку лише до одного - усілякими правдами та неправдами уговорити клієнта зробити будь-яку транзацію після отримання картки (поповнити телефон, внести та зняти 100 грн.) як це споконвіку роблять у банку #зеленелайно (а за його прикладом ще в ряді банків - наприклад А-банк)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien написав:Це спонукатиме співробітників банку лише до одного - усілякими правдами та неправдами уговорити клієнта зробити будь-яку транзацію після отримання картки (поповнити телефон, внести та зняти 100 грн.) як це споконвіку роблять у банку #зеленелайно (а за його прикладом ще в ряді банків - наприклад А-банк)
Это, по крайней мере, придется делать лично, что даст возможность жертве сопротивляться.
Сибарит написав:Это заставит сотрудников продвигать продукты добросовестно и позволит сберечь немалые средства за счет экономии на выпуске неиспользованного пластика.
это вынудит сотрудников звонить Вам - с намёками шо они заблокируют карту (или все счета) если вы не потратите 100 грн сейчаже.
З.Ы. там дело не в сотрудниках, там таже письмо в НБУ не поможет. (так как будет ответ на всё с сылкой на ДБКО и аргумент шо Вы поставили под этим свою подпись) как неоднократно писал это система. все эти сбои (на 1 ... 2 дня) это тоже система которая затрагивает одновременно 3 - 10% клиентов которые вдруг "влетают", и которых заставляют думать что это случайность.
З,Ы З,Ы и про откупные за лояльность - у них в запасе ещё "призы" за лояльность 200 бонусов 1000 бонусов и 5 кешью на продукты на 6 мес