RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8776877787788779

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:29

Re: Альфа-Банк

  Сибарит написав:Почему бы не засчитывать сотрудникам в план только те карты, по которым в первый месяц была проведена хоть одна транзакция? Это заставит сотрудников продвигать продукты добросовестно и позволит сберечь немалые средства за счет экономии на выпуске неиспользованного пластика.
Це спонукатиме співробітників банку лише до одного - усілякими правдами та неправдами уговорити клієнта зробити будь-яку транзацію після отримання картки (поповнити телефон, внести та зняти 100 грн.) як це споконвіку роблять у банку #зеленелайно (а за його прикладом ще в ряді банків - наприклад А-банк)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 358
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:32

Re: Альфа-Банк

  Alien написав:Це спонукатиме співробітників банку лише до одного - усілякими правдами та неправдами уговорити клієнта зробити будь-яку транзацію після отримання картки (поповнити телефон, внести та зняти 100 грн.) як це споконвіку роблять у банку #зеленелайно (а за його прикладом ще в ряді банків - наприклад А-банк)

Это, по крайней мере, придется делать лично, что даст возможность жертве сопротивляться.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5056
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2846 раз.
Подякували: 7444 раз.
 
Профіль
14
9
13
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:39

  Сибарит написав:Это заставит сотрудников продвигать продукты добросовестно и позволит сберечь немалые средства за счет экономии на выпуске неиспользованного пластика.


это вынудит сотрудников звонить Вам - с намёками шо они заблокируют карту (или все счета) если вы не потратите 100 грн сейчаже.

З.Ы.
там дело не в сотрудниках, там таже письмо в НБУ не поможет. (так как будет ответ на всё с сылкой на ДБКО и аргумент шо Вы поставили под этим свою подпись)
как неоднократно писал это система. :twisted:
все эти сбои (на 1 ... 2 дня) это тоже система которая затрагивает одновременно 3 - 10% клиентов которые вдруг "влетают", и которых заставляют думать что это случайность.

З,Ы З,Ы
и про откупные за лояльность - у них в запасе ещё "призы" за лояльность 200 бонусов 1000 бонусов и 5 кешью на продукты на 6 мес
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4135
З нами з: 21.04.11
Подякував: 598 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:42

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:это вынудит сотрудников звонить Вам - с намёками шо они заблокируют карту (или все счета) если вы не потратите 100 грн сейчаже.

То вы с Приватом путаете - там подобное было неоднократно. Про Альфу впкрвые слышу.
  uaprofi написав:все эти сбои (на 1 ... 2 дня) это тоже система которая затрагивает одновременно 3 - 10% клиентов которые вдруг "влетают", и которых заставляют думать что это случайность.

Ну это на самом деле паранойя
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27635
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 6604 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:07

А де гусик?! Или на вечернюю оставили?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31953
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2540 раз.
Подякували: 3723 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:08

clientage

А гусика в духовку когда ставили?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37523
З нами з: 06.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 5975 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:09

  IMPRINTER написав:clientage

А гусика в духовку когда ставили?

Вчера в обед, думал шо уже подгорел даже
А тута им и не пахнет :(
Блииин, небойсь полдня света не было :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31953
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2540 раз.
Подякували: 3723 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:54

  Сибарит написав:Содержание предыдущей серии: viewtopic.php?p=5017584#p5017584

К сожалению, оказалось, что политика банка выглядит следующим образом:
- Официант, счет!
- Пожалуйста!
- А это что такое?
- Где?
- Вот тут. Написано в конце: «Чашка кофе — 12,
Получилось — 50, итого — 300.
Что значит — «получилось»?
- Ну… Значит, не получилось…

Около 12 я получил в личку сообщение с крайне неуклюжей попыткой оправдать действия работника, содержание которой не соответствует изложенным мной фактам. Сначала я хотел скопировать из лички в форум и гневно ответить, но вовремя удержался, т.к. это неприлично, а уподобляться банку я не хочу. Поэтому я просто написал, что жду публичного ответа. Не дождался и вынужден писать снова.
Я все же позволю себе скопировать только одну, особенно возмутительную фразу:
В качестве дополнительных извинений, начислим на ваш бонусный счет кешью 100 бонусов.

Такая попытка откупиться является оскорбительной по сути, а по форме выглядит издевательством.

Alfa_Bank
Предлагаю снизить градус противостояния и попробовать рассуждать прагматично.
Ваш сотрудник, который решил выполнить план нечестным путем, имеет полный доступ ко всей информации. Он прекрасно видит, что я не участвую в ореховой программе, что я не жалею денег на СМС информирование, что я постоянно держу какие-то суммы на карте, не перебрасывая после каждой покупки остатки в сейф. В общем, я не считаю копейки, а пользуюсь продуктами банка так, как мне удобно. Резонно предположить, что идея урвать какие-то копейки, тратя время, силы и нервы на игры в грейсе мне тоже не понравится. То, что кредит мне не нужен, видно невооруженным глазом. Об этом говорит и тот факт, что мне налили приличный лимит вообще без кредитной истории и каких-либо документов. Кроме того, он видит, что за много лет никому не удавалось всучить (извините, но другого слова для определения методов маркетинга я подобрать не могу) мне кредитку. Более того, когда он предпринял попытку меня уговорить, я категорически отказался заявив, что принципиально не пользуюсь кредитами. Это было повторено неоднократно.
И после этого он был уверен, что я не откажусь от этого продукта?
Это может говорить только о полном отсутствии когнитивной функции у данной особи. Следовательно, избавившись от такого сотрудника, банк не только ничего не потеряет, но и избавит себя от проблем в будущем, связанным с его поведением.
При этом, придав факт его увольнения огласке, банк сможет сделать вид, что не только осуждает такие методы продвижения продукта, но и считает случившееся чрезвычайным происшествием. Это станет формальным исчерпанием инцидента.
Я же в этом случае смогу при необходимости посещать удобное мне отделение без необходимости общаться с сотрудником, которому не могу доверять. К тому же, некоторое время, пока преемник не найдет работу в нормальном банке, там будут знать, что со мной нужно вести себя прилично.
Все только выиграют.

В качестве дополнительного бонуса для примирения дам банку бесплатный совет. Почему бы не засчитывать сотрудникам в план только те карты, по которым в первый месяц была проведена хоть одна транзакция? Это заставит сотрудников продвигать продукты добросовестно и позволит сберечь немалые средства за счет экономии на выпуске неиспользованного пластика.

ЗЫ Убедительно прошу больше не предлагать мне отступные. Это унизительно.

Мы приносим извинения и хотим вас заверить, что ситуация взята под строгий контроль, а в отношении сотрудника будет проведено внутреннее расследование. Уверяем, что ситуация не повториться. Вам будет предоставлен новый персональный менеджер. В ближайшее время с вами свяжется региональный руководитель, чтобы вы могли обсудить новую кандидатуру.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9023
З нами з: 18.02.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:04

Re: Альфа-Банк

В 12.17 пришло сообщение о зачислении денег,но остатки по счетам так и не обновились!
IGNAT
 
Повідомлень: 104
З нами з: 29.03.12
Подякував: 265 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:31

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:clientage

А гусика в духовку когда ставили?

Вчера в обед, думал шо уже подгорел даже
А тута им и не пахнет :(
Блииин, небойсь полдня света не было :(

Мой гусик похоже сгорел. Чёрный гад, хоть и в духовку попал вчера.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
Повідомлень: 2999
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8776877787788779
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Aps, cdj2 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 699, 700, 701
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
7009 906419
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 16:08
clientage
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4172, 4173, 4174
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41731 5055572
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 15:31
Alien
Кристал Банк 1 ... 7, 8, 9
Модератор » П'ят 22 кві, 2016 13:38
82 25597
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 14:01
Avril_ks

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87790)
20.07.2020 17:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.