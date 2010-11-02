Додано: Пон 20 лип, 2020 15:39

Сибарит написав: Это заставит сотрудников продвигать продукты добросовестно и позволит сберечь немалые средства за счет экономии на выпуске неиспользованного пластика. Это заставит сотрудников продвигать продукты добросовестно и позволит сберечь немалые средства за счет экономии на выпуске неиспользованного пластика.

З.Ы.там дело не в сотрудниках, там таже письмо в НБУ не поможет. (так как будет ответ на всё с сылкой на ДБКО и аргумент шо Вы поставили под этим свою подпись)все эти сбои (на 1 ... 2 дня) это тоже система которая затрагивает одновременно 3 - 10% клиентов которые вдруг "влетают", и которых заставляют думать что это случайность.З,Ы З,Ыи про откупные за лояльность - у них в запасе ещё "призы" за лояльность 200 бонусов 1000 бонусов и 5 кешью на продукты на 6 мес