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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 17:38
Re: Альфа-Банк
И кстати. Руки бы поотбивать тому, кто тронул выписку в мобайле. Теперь совсем не понять проведён платёж или нет.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Пон 20 лип, 2020 18:20
Предлагаю оставить в Мобайле ток биллинг Орехов, а НОВУЮ апликуху заказать на стороне, та даже у того же Каповаи
Дижитал уволить весь
Я не понимаю чем они вааще занимаются последние полгода: де нормальная Выписка с сортировкой по картам, по операциям, с отображением блокировок, де Шаблоны, де нормальный Чат, де онлайн-контроль лимитов на р2р
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 лип, 2020 18:26
Re: Альфа-Банк
Как где? Как всегда в планах. )
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