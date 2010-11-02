Додано: Пон 20 лип, 2020 17:38

И кстати. Руки бы поотбивать тому, кто тронул выписку в мобайле. Теперь совсем не понять проведён платёж или нет.

Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9