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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 17:38
И кстати. Руки бы поотбивать тому, кто тронул выписку в мобайле. Теперь совсем не понять проведён платёж или нет.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Пон 20 лип, 2020 18:20
cdj2 написав:
И кстати. Руки бы поотбивать тому, кто тронул выписку в мобайле. Теперь совсем не понять проведён платёж или нет.
Предлагаю оставить в Мобайле ток биллинг Орехов, а НОВУЮ апликуху заказать на стороне, та даже у того же Каповаи
Дижитал уволить весь
Я не понимаю чем они вааще занимаются последние полгода: де нормальная Выписка с сортировкой по картам, по операциям, с отображением блокировок, де Шаблоны, де нормальный Чат, де онлайн-контроль лимитов на р2р
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 20 лип, 2020 18:26
clientage написав:
Я не понимаю чем они вааще занимаются последние полгода: де нормальная Выписка с сортировкой по картам, по операциям, с отображением блокировок, де Шаблоны, де нормальный Чат, де онлайн-контроль лимитов на р2р
Как где? Как всегда в планах. )
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Додано: Пон 20 лип, 2020 18:50
И наказать поваров, шо гуся испортили)
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guntherhouse777
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Додано: Пон 20 лип, 2020 19:09
Шо за гусь?
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Додано: Пон 20 лип, 2020 19:13
guntherhouse777 написав:
И наказать поваров, шо гуся испортили)
воскресный гусик тока пригорел
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Додано: Пон 20 лип, 2020 19:18
Что-то зачастили воскресного гуся портить. Некрасиво получается.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Пон 20 лип, 2020 19:19
IMPRINTER написав: guntherhouse777 написав:
И наказать поваров, шо гуся испортили)
воскресный гусик тока пригорел
Вынимайте.
Даже яблоки не пригорели
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Додано: Пон 20 лип, 2020 19:20
clientage написав: cdj2 написав:
И кстати. Руки бы поотбивать тому, кто тронул выписку в мобайле. Теперь совсем не понять проведён платёж или нет.
Предлагаю оставить в Мобайле ток биллинг Орехов, а НОВУЮ апликуху заказать на стороне, та даже у того же Каповаи
Дижитал уволить весь
Я не понимаю чем они вааще занимаются последние полгода: де нормальная Выписка с сортировкой по картам, по операциям, с отображение блокировок, де Шаблоны, де нормальный Чат, де онлайн-контроль лимитов на р2р
Леша вернись!))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 20 лип, 2020 20:11
clientage написав:
а НОВУЮ апликуху заказать на стороне, та даже у того же Каповаи
Ни в коем случае, вы даже не представляете, какой это будет треш
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