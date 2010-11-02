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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8778877987808781>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:38

Re: Альфа-Банк

И кстати. Руки бы поотбивать тому, кто тронул выписку в мобайле. Теперь совсем не понять проведён платёж или нет.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:20

  cdj2 написав:И кстати. Руки бы поотбивать тому, кто тронул выписку в мобайле. Теперь совсем не понять проведён платёж или нет.

Предлагаю оставить в Мобайле ток биллинг Орехов, а НОВУЮ апликуху заказать на стороне, та даже у того же Каповаи :)
Дижитал уволить весь :!: :idea:
Я не понимаю чем они вааще занимаются последние полгода: де нормальная Выписка с сортировкой по картам, по операциям, с отображением блокировок, де Шаблоны, де нормальный Чат, де онлайн-контроль лимитов на р2р :?:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:26

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Я не понимаю чем они вааще занимаются последние полгода: де нормальная Выписка с сортировкой по картам, по операциям, с отображением блокировок, де Шаблоны, де нормальный Чат, де онлайн-контроль лимитов на р2р :?:


Как где? Как всегда в планах. )
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:50

И наказать поваров, шо гуся испортили)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:09

Re: Альфа-Банк

Шо за гусь?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:13

  guntherhouse777 написав:И наказать поваров, шо гуся испортили)


воскресный гусик тока пригорел
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:18

Что-то зачастили воскресного гуся портить. Некрасиво получается.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:19

  IMPRINTER написав:
  guntherhouse777 написав:И наказать поваров, шо гуся испортили)


воскресный гусик тока пригорел

Вынимайте.
Даже яблоки не пригорели
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:20

  clientage написав:
  cdj2 написав:И кстати. Руки бы поотбивать тому, кто тронул выписку в мобайле. Теперь совсем не понять проведён платёж или нет.

Предлагаю оставить в Мобайле ток биллинг Орехов, а НОВУЮ апликуху заказать на стороне, та даже у того же Каповаи :)
Дижитал уволить весь :!: :idea:
Я не понимаю чем они вааще занимаются последние полгода: де нормальная Выписка с сортировкой по картам, по операциям, с отображение блокировок, де Шаблоны, де нормальный Чат, де онлайн-контроль лимитов на р2р :?:

Леша вернись!))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:11

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:а НОВУЮ апликуху заказать на стороне, та даже у того же Каповаи

Ни в коем случае, вы даже не представляете, какой это будет треш
Faceless
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clientage

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