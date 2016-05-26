Нее, ну я догадываюсь
Но за одно и потанцуем, а то просто скукатища с этим Жижитал
Он КрАгриколЪ уже 2ю апликуху (не версию) за полгода выкатил
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 20:15
Нее, ну я догадываюсь
Но за одно и потанцуем, а то просто скукатища с этим Жижитал
Он КрАгриколЪ уже 2ю апликуху (не версию) за полгода выкатил
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 лип, 2020 20:31
Азиривка
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