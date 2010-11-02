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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 20:15
Faceless написав: clientage написав:
а НОВУЮ апликуху заказать на стороне, та даже у того же Каповаи
Ни в коем случае, вы даже не представляете, какой это будет треш
Нее, ну я догадываюсь
Но за одно и потанцуем, а то просто скукатища с этим Жижитал
Он КрАгриколЪ уже 2ю апликуху (не версию) за полгода выкатил
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 20 лип, 2020 21:48
Faceless написав:
Шо за гусь?
Присоединюсь к вопросу. О чем это ?
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Додано: Пон 20 лип, 2020 22:31
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Додано: Пон 20 лип, 2020 22:36
Avatar написав:Альфа-банк
, вы там себе наняли Миколу Яновича (Азирова)?
Хотя бы в ворде на орфографию проверяли. Еще в идее такие же грамотеи работают, там в тарифах ошибка на ошибке.
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