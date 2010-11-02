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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8778877987808781

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:15

  Faceless написав:
  clientage написав:а НОВУЮ апликуху заказать на стороне, та даже у того же Каповаи

Ни в коем случае, вы даже не представляете, какой это будет треш

Нее, ну я догадываюсь
Но за одно и потанцуем, а то просто скукатища с этим Жижитал :(
Он КрАгриколЪ уже 2ю апликуху (не версию) за полгода выкатил :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:31

Азиривка

Альфа-банк, вы там себе наняли Миколу Яновича (Азирова)?
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:48

  Faceless написав:Шо за гусь?

Присоединюсь к вопросу. О чем это ?
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:31

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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:36

  Avatar написав:Альфа-банк, вы там себе наняли Миколу Яновича (Азирова)?
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Хотя бы в ворде на орфографию проверяли. Еще в идее такие же грамотеи работают, там в тарифах ошибка на ошибке.
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