Нее, ну я догадываюсь
Но за одно и потанцуем, а то просто скукатища с этим Жижитал
Он КрАгриколЪ уже 2ю апликуху (не версию) за полгода выкатил
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 20:15
Нее, ну я догадываюсь
Но за одно и потанцуем, а то просто скукатища с этим Жижитал
Он КрАгриколЪ уже 2ю апликуху (не версию) за полгода выкатил
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 лип, 2020 20:31
Азиривка
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:36
Додано: Пон 20 лип, 2020 23:42
+50грн !
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Додано: Вів 21 лип, 2020 00:35
Додано: Вів 21 лип, 2020 00:48
Приходит муж пьяный домой и лег спать. Жена из карманов вытащила все деньги. Мужик просыпается утром, решил похмелиться, а денег нет. Вышел он во двор, поймал гуся и пошел его пропил. Возвращается вечером домой пьяный в стельку, а жена ему и говорит:
– Ты гуся нашего племенного не видел?
– Видел, на юг улетел.
– Как?
– Как-как, смотрю: бежит по двору, крыльями замахал и взлетел, а будешь по карманам лазить – и бараны в горы уйдут!
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