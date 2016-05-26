Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 20:15
Faceless написав: clientage написав:
а НОВУЮ апликуху заказать на стороне, та даже у того же Каповаи
Ни в коем случае, вы даже не представляете, какой это будет треш
Нее, ну я догадываюсь
Но за одно и потанцуем, а то просто скукатища с этим Жижитал
Он КрАгриколЪ уже 2ю апликуху (не версию) за полгода выкатил
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 31958
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2540 раз.
Подякували: 3723 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 20 лип, 2020 21:48
Faceless написав:
Шо за гусь?
Присоединюсь к вопросу. О чем это ?
Kalgan
Повідомлень: 395
З нами з: 02.01.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 48 раз.
Профіль
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:31
Striker
Повідомлень: 805
З нами з: 15.02.20
Подякував: 66 раз.
Подякували: 60 раз.
Профіль
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:36
Avatar написав: Альфа-банк
, вы там себе наняли Миколу Яновича (Азирова)?
Хотя бы в ворде на орфографию проверяли. Еще в идее такие же грамотеи работают, там в тарифах ошибка на ошибке.
antey718
Повідомлень: 511
З нами з: 03.08.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 73 раз.
Профіль
Додано: Вів 21 лип, 2020 00:35
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Пришлите примеры со скринами, пожалуйста. Посмотрим.
Alfa_Bank написав:
Не готова ответить. Уточню.
Alfa_Bank написав:
Я обязательно все проверю и отпишусь.
Аlександр
Повідомлень: 3493
З нами з: 10.04.08
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
Профіль
Додано: Вів 21 лип, 2020 00:48
clientage написав:
А де гусик?! Или на вечернюю оставили?
Приходит муж пьяный домой и лег спать. Жена из карманов вытащила все деньги. Мужик просыпается утром, решил похмелиться, а денег нет. Вышел он во двор, поймал гуся и пошел его пропил. Возвращается вечером домой пьяный в стельку, а жена ему и говорит:
– Ты гуся нашего племенного не видел?
– Видел, на юг улетел.
– Как?
– Как-как, смотрю: бежит по двору, крыльями замахал и взлетел, а будешь по карманам лазить – и бараны в горы уйдут!
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: гарантированно получите 7O66XX3 +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Повідомлень: 9938
З нами з: 03.11.08
Подякував: 764 раз.
Подякували: 2175 раз.
Профіль
1
6
2
Додано: Вів 21 лип, 2020 08:29
IGNAT написав:
В 12.17 пришло сообщение о зачислении денег,но остатки по счетам так и не обновились!
IGNAT, добрый день. Напишите последние 4 цифры карты и сумму пополнения в ЛС, если еще актуально.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9025
З нами з: 18.02.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 791 раз.
Профіль
1
1
Додано: Вів 21 лип, 2020 08:35
Avatar написав: Альфа-банк
, вы там себе наняли Миколу Яновича (Азирова)?
Avatar, добрый день. Исправим. Спасибо за сигнал.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9025
З нами з: 18.02.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 791 раз.
Профіль
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
441
64197
89
26079
Вів 21 лип, 2020 05:59 sens
41734
5056545