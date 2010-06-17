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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8780878187828783>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:22

  antey718 написав:
  Avatar написав:Альфа-банк, вы там себе наняли Миколу Яновича (Азирова)?
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Хотя бы в ворде на орфографию проверяли. Еще в идее такие же грамотеи работают, там в тарифах ошибка на ошибке.


это ИИ: бЯлорусский, русский, украинский
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:24

  Alfa_Bank написав:
  Avatar написав:Альфа-банк, вы там себе наняли Миколу Яновича (Азирова)?
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Avatar, добрый день. Исправим. Спасибо за сигнал.

Альфа-банк, это ведь не единственный случай: что в МАБе, что в Мобайле даже при выбранном украинском языке интерфейса какие-то разделы, сообщения все-равно выдаются на русском.
+ когда главном экране в МАБе и Мобайле при входе выдается сообщение "Раді вас бачити, (ім'я клієнта)" имя клиента в украинской версии не пишется в соответствующем звательном падеже (напр., Олександре, Вікторе, Андрію), как того требуют правила правописания .

Это можно тоже исправить?
Позиционируете себя как украинский банк с иностранным(западным) капиталлом, а украинского языка не знаете, куча ошибок и кальки с русского :(
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:25

cohan
До покращення Мобайлу все было верно +/-, это вот недавно выкатили "Пагашення"
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:37

  Avatar написав:
  Alfa_Bank написав:
  Avatar написав:Альфа-банк, вы там себе наняли Миколу Яновича (Азирова)?
Зображення

Avatar, добрый день. Исправим. Спасибо за сигнал.

Альфа-банк, это ведь не единственный случай: что в МАБе, что в Мобайле даже при выбранном украинском языке интерфейса какие-то разделы, сообщения все-равно выдаются на русском.
+ когда главном экране в МАБе и Мобайле при входе выдается сообщение "Раді вас бачити, (ім'я клієнта)" имя клиента в украинской версии не пишется в соответствующем звательном падеже (напр., Олександре, Вікторе, Андрію), как того требуют правила правописания .

Это можно тоже исправить?
Позиционируете себя как украинский банк с иностранным(западным) капиталлом, а украинского языка не знаете, куча ошибок и кальки с русского :(

Передала в работу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:41

  Avatar написав:+ когда главном экране в МАБе и Мобайле при входе выдается сообщение "Раді вас бачити, (ім'я клієнта)" имя клиента в украинской версии не пишется в соответствующем звательном падеже (напр., Олександре, Вікторе, Андрію), как того требуют правила правописания .

Если уж на то пошло, то я бы предпочёл, чтобы при выбранном русском языке приложения и моё имя тоже было на русском.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:44

  Vorlon написав:
  Avatar написав:+ когда главном экране в МАБе и Мобайле при входе выдается сообщение "Раді вас бачити, (ім'я клієнта)" имя клиента в украинской версии не пишется в соответствующем звательном падеже (напр., Олександре, Вікторе, Андрію), как того требуют правила правописания .

Если уж на то пошло, то я бы предпочёл, чтобы при выбранном русском языке приложения и моё имя тоже было на русском.

А у вас на украинском пишут в именительном падеже?
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:46

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Да.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:01

Vorlon
Видно, что просто тянут имя из системы не вдаваясь в подробности. Кстати, в английской версии тянут уже какой-то свой транслит (не как карты прошу выпускать, к примеру).

Альфа-банк, вот вам еще комментарий: в английской версии Мобайла выписка тоже на азиривке выдается, когда должна быть на английском.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:07

Ага, прям представляю, как весь жижитал начал писать процедуры по замене падежей )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:12

mustbe
Для русского достаточно создать таблицу перевода имён, я так понимаю :)
Vorlon
 
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