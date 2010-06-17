Avatar написав:Альфа-банк, вы там себе наняли Миколу Яновича (Азирова)?
Avatar, добрый день. Исправим. Спасибо за сигнал.
Альфа-банк, это ведь не единственный случай: что в МАБе, что в Мобайле даже при выбранном украинском языке интерфейса какие-то разделы, сообщения все-равно выдаются на русском. + когда главном экране в МАБе и Мобайле при входе выдается сообщение "Раді вас бачити, (ім'я клієнта)" имя клиента в украинской версии не пишется в соответствующем звательном падеже (напр., Олександре, Вікторе, Андрію), как того требуют правила правописания .
Это можно тоже исправить? Позиционируете себя как украинский банк с иностранным(западным) капиталлом, а украинского языка не знаете, куча ошибок и кальки с русского
Avatar написав:Альфа-банк, вы там себе наняли Миколу Яновича (Азирова)?
Avatar, добрый день. Исправим. Спасибо за сигнал.
Альфа-банк, это ведь не единственный случай: что в МАБе, что в Мобайле даже при выбранном украинском языке интерфейса какие-то разделы, сообщения все-равно выдаются на русском. + когда главном экране в МАБе и Мобайле при входе выдается сообщение "Раді вас бачити, (ім'я клієнта)" имя клиента в украинской версии не пишется в соответствующем звательном падеже (напр., Олександре, Вікторе, Андрію), как того требуют правила правописания .
Это можно тоже исправить? Позиционируете себя как украинский банк с иностранным(западным) капиталлом, а украинского языка не знаете, куча ошибок и кальки с русского
Avatar написав:+ когда главном экране в МАБе и Мобайле при входе выдается сообщение "Раді вас бачити, (ім'я клієнта)" имя клиента в украинской версии не пишется в соответствующем звательном падеже (напр., Олександре, Вікторе, Андрію), как того требуют правила правописания .
Если уж на то пошло, то я бы предпочёл, чтобы при выбранном русском языке приложения и моё имя тоже было на русском.
Avatar написав:+ когда главном экране в МАБе и Мобайле при входе выдается сообщение "Раді вас бачити, (ім'я клієнта)" имя клиента в украинской версии не пишется в соответствующем звательном падеже (напр., Олександре, Вікторе, Андрію), как того требуют правила правописания .
Если уж на то пошло, то я бы предпочёл, чтобы при выбранном русском языке приложения и моё имя тоже было на русском.
А у вас на украинском пишут в именительном падеже?