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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8781878287838784>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:14

Я перепрошую але при зверненнi солов'ïною можна використовувати як називний вiдмiнок так i кличну форму. До речi хiба в росiйськiй буває "звательный падеж"? Коли я вчився ще не було :(
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:18

  Alien написав:До речi хiба в росiйськiй буває "звательный падеж"?

Нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:25

Re: Альфа-Банк

а зачем русский вообще ---неужели кто-то не понимает укр.мову?
Бекас
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:27

Бекас
Да вот вас забыли спросить!

Из установленных на моём смартфоне 13 банковских приложений русский язык имеют все.

P.S. Для многих приятно получать информацию на своём родном языке и к знанию украинского это не имеет никакого отношения.
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 21 лип, 2020 10:42, всього редагувалось 2 разів.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:38

  Бекас написав:а зачем русский вообще ---неужели кто-то не понимает укр.мову?

Бо у дiйсно вiльному суспiльствi людина повинна завжди мати право вибору
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:47

Alfa_Bank
максимум 2.0 переименовали в RED, или это новая карта ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:51

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:
  Avatar написав:+ когда главном экране в МАБе и Мобайле при входе выдается сообщение "Раді вас бачити, (ім'я клієнта)" имя клиента в украинской версии не пишется в соответствующем звательном падеже (напр., Олександре, Вікторе, Андрію), как того требуют правила правописания .

Если уж на то пошло, то я бы предпочёл, чтобы при выбранном русском языке приложения и моё имя тоже было на русском.
Тут вряд ли, ваше ФИО в учётной системе есть только на украинском и латиницей


Vorlon написав:mustbe
Для русского достаточно создать таблицу перевода имён, я так понимаю :)


Так написание и фамилии тоже отличается, тут на все варианты таблички заводить та ещё задачка, тем более беспокрит это ну очень мизерную часть клиентов
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:55

  Kalgan написав:Alfa_Bank
максимум 2.0 переименовали в RED, или это новая карта ?

Kalgan, добрый день. Это карта, которая с сегодняшнего дня выпускается и перевыпускается вместо Максимум и Максимум 2.0.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:59

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank
максимум 2.0 переименовали в RED, или это новая карта ?

Kalgan, добрый день. Это карта, которая с сегодняшнего дня выпускается и перевыпускается вместо Максимум и Максимум 2.0.

А якщо така картка була замовлена як 2.0 на минулому тижнi i сьогоднi буде активована, то в якому тарифi вона буде? Ще в 2.0 чи вже в РЕД?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:00

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank
максимум 2.0 переименовали в RED, или это новая карта ?

Kalgan, добрый день. Это карта, которая с сегодняшнего дня выпускается и перевыпускается вместо Максимум и Максимум 2.0.

Хоть бы выбор цвета сделали что ли :)
Думаю не всем захочется иметь ярко-красную карту :mrgreen:
Kalgan
 
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