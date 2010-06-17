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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:14
Я перепрошую але при зверненнi солов'ïною можна використовувати як називний вiдмiнок так i кличну форму. До речi хiба в росiйськiй буває "звательный падеж"? Коли я вчився ще не було
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Alien
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:18
Alien написав:
До речi хiба в росiйськiй буває "звательный падеж"?
Нет.
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Vorlon
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:25
а зачем русский вообще ---неужели кто-то не понимает укр.мову?
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Бекас
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:27
Бекас
Да вот вас забыли спросить!
Из установленных на моём смартфоне 13 банковских приложений русский язык имеют все.
P.S. Для многих приятно получать информацию на своём родном языке и к знанию украинского это не имеет никакого отношения.
Востаннє редагувалось Vorlon
в Вів 21 лип, 2020 10:42, всього редагувалось 2 разів.
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Vorlon
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:38
Бекас написав:
а зачем русский вообще ---неужели кто-то не понимает укр.мову?
Бо у дiйсно вiльному суспiльствi людина повинна завжди мати право вибору
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:47
Alfa_Bank
максимум 2.0 переименовали в RED, или это новая карта ?
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Kalgan
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:51
Vorlon написав: Avatar написав:
+ когда главном экране в МАБе и Мобайле при входе выдается сообщение "Раді вас бачити, (ім'я клієнта)" имя клиента в украинской версии не пишется в соответствующем звательном падеже (напр., Олександре, Вікторе, Андрію), как того требуют правила правописания .
Если уж на то пошло, то я бы предпочёл, чтобы при выбранном русском языке приложения и моё имя тоже было на русском.
Тут вряд ли, ваше ФИО в учётной системе есть только на украинском и латиницей
Vorlon написав:mustbe
Для русского достаточно создать таблицу перевода имён, я так понимаю
Так написание и фамилии тоже отличается, тут на все варианты таблички заводить та ещё задачка, тем более беспокрит это ну очень мизерную часть клиентов
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:55
Kalgan написав:Alfa_Bank
максимум 2.0 переименовали в RED, или это новая карта ?
Kalgan, добрый день. Это карта, которая с сегодняшнего дня выпускается и перевыпускается вместо Максимум и Максимум 2.0.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:59
Alfa_Bank написав: Kalgan написав:Alfa_Bank
максимум 2.0 переименовали в RED, или это новая карта ?
Kalgan, добрый день. Это карта, которая с сегодняшнего дня выпускается и перевыпускается вместо Максимум и Максимум 2.0.
А якщо така картка була замовлена як 2.0 на минулому тижнi i сьогоднi буде активована, то в якому тарифi вона буде? Ще в 2.0 чи вже в РЕД?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Вів 21 лип, 2020 11:00
Alfa_Bank написав: Kalgan написав:Alfa_Bank
максимум 2.0 переименовали в RED, или это новая карта ?
Kalgan, добрый день. Это карта, которая с сегодняшнего дня выпускается и перевыпускается вместо Максимум и Максимум 2.0.
Хоть бы выбор цвета сделали что ли
Думаю не всем захочется иметь ярко-красную карту
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Вів 21 лип, 2020 05:59
sens
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