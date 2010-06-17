навскидку тарифы одинаковые, но я сильно не вчитывался
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 11:01
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 21 лип, 2020 11:04
Alien, доброго дня. 2.0.
Додано: Вів 21 лип, 2020 11:10
Все верно, в рус. языке кличного відмінку нет. Я перевел его, чтоб людям смогли донести суть на рус. языке (видимо, это основной язык общения в банке и в системе)
По всем правилам в обращении следует использовать именно звательный падеж, особенно в деловой речи. Именительный падеж можно использовать, но только если он все-таки звательный по смыслу, правда это больше к неформальному стилю общения относится
Додано: Вів 21 лип, 2020 11:27
Тем не менее Моно - удалось! Не знаю, взяли ли они имя и фамилию с русскоязычной страницы паспорта или ещё как-то... Правда тоже не идеал - мою любимую букву «ё» убили...
Помню, начинали в 2017-ом они вообще с указанием для всех клиентов русских ФИО (в том числе при украиноязычном интерфейсе) - в ФБ тогда на них очень сильно бочку катили. Наверное какой-то алгоритм из примата. Ибо я так понял, что по-русски было даже для тех, у кого и не было никогда в паспорте русскоязычных ФИО...
Я не говорил, что меня это как-то особо беспокоит - речь шла про сделать "приятно" клиенту
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 21 лип, 2020 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 лип, 2020 11:32
а Коннект не будут ни во что путное трансформировать в связи с кидком вашего партнера Водафона и де-факто отсутствием по этой карте какой-либо бонус-программы?
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 21 лип, 2020 11:38
Додано: Вів 21 лип, 2020 11:40
Я так понимаю, на рынке кредитных продуктов продолжается деление (или скорее выделение) карт по цвету:
1) Идея - белая и синяя;
2) Моно - чёрная;
3) Форвард - жёлтая;
4) Альфа - красная
Немного выбилась из этого тренда акцентовская карта "Зелёная", которая больше зелёная только по названию
Типа в портмоне карта должна выделяться
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 21 лип, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 лип, 2020 11:44
Re: Альфа-Банк
Стоило бы упомянуть, что до конца 31 октября рассрочки на 3 и 6 месяцев без мзды. Подробнее здесь
Alfa_Bank, дайте ссылку на полные тарифы по данной карте, а то на сайте не нашёл
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Додано: Вів 21 лип, 2020 11:48
Re: Альфа-Банк
Вперше з кредитною карткою ви отримаєте свого персонального помічника – послугу консьєрж-сервіс. Для звернень створено зручний мобільний додаток «Альфа-Консьєрж Україна».
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