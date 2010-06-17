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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8781878287838784

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:01

Re: Альфа-Банк

  Alien написав:Ще в 2.0 чи вже в РЕД?

навскидку тарифы одинаковые, но я сильно не вчитывался
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:04

  Alien написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank
максимум 2.0 переименовали в RED, или это новая карта ?

Kalgan, добрый день. Это карта, которая с сегодняшнего дня выпускается и перевыпускается вместо Максимум и Максимум 2.0.

А якщо така картка була замовлена як 2.0 на минулому тижнi i сьогоднi буде активована, то в якому тарифi вона буде? Ще в 2.0 чи вже в РЕД?

Alien, доброго дня. 2.0.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:10

  Vorlon написав:
  Alien написав:До речi хiба в росiйськiй буває "звательный падеж"?

Нет.

Все верно, в рус. языке кличного відмінку нет. Я перевел его, чтоб людям смогли донести суть на рус. языке (видимо, это основной язык общения в банке и в системе)

  Alien написав:Я перепрошую але при зверненнi солов'ïною можна використовувати як називний вiдмiнок так i кличну форму.

По всем правилам в обращении следует использовать именно звательный падеж, особенно в деловой речи. Именительный падеж можно использовать, но только если он все-таки звательный по смыслу, правда это больше к неформальному стилю общения относится
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:27

  Faceless написав:Тут вряд ли, ваше ФИО в учётной системе есть только на украинском и латиницей

Тем не менее Моно - удалось! Не знаю, взяли ли они имя и фамилию с русскоязычной страницы паспорта или ещё как-то... Правда тоже не идеал - мою любимую букву «ё» убили...

Помню, начинали в 2017-ом они вообще с указанием для всех клиентов русских ФИО (в том числе при украиноязычном интерфейсе) - в ФБ тогда на них очень сильно бочку катили. Наверное какой-то алгоритм из примата. Ибо я так понял, что по-русски было даже для тех, у кого и не было никогда в паспорте русскоязычных ФИО...

  Faceless написав:тем более беспокрит это ну очень мизерную часть клиентов

Я не говорил, что меня это как-то особо беспокоит - речь шла про сделать "приятно" клиенту :)
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 21 лип, 2020 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:32

  Alfa_Bank написав:Alien, доброго дня. 2.0.


а Коннект не будут ни во что путное трансформировать в связи с кидком вашего партнера Водафона и де-факто отсутствием по этой карте какой-либо бонус-программы?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:38

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:Alien, доброго дня. 2.0.


а Коннект не будут ни во что путное трансформировать в связи с кидком вашего партнера Водафона и де-факто отсутствием по этой карте какой-либо бонус-программы?

IMPRINTER, добрый день. Нет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:40

  Alfa_Bank написав:Это карта, которая с сегодняшнего дня выпускается и перевыпускается вместо Максимум и Максимум 2.0.

Я так понимаю, на рынке кредитных продуктов продолжается деление (или скорее выделение) карт по цвету:
1) Идея - белая и синяя;
2) Моно - чёрная;
3) Форвард - жёлтая;
4) Альфа - красная :)

Немного выбилась из этого тренда акцентовская карта "Зелёная", которая больше зелёная только по названию :lol:

Типа в портмоне карта должна выделяться :D
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 21 лип, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:44

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Это карта, которая с сегодняшнего дня выпускается и перевыпускается вместо Максимум и Максимум 2.0.
Стоило бы упомянуть, что до конца 31 октября рассрочки на 3 и 6 месяцев без мзды. Подробнее здесь https://alfabank.ua/about/press/znajomt ... ayina-2223

Alfa_Bank, дайте ссылку на полные тарифы по данной карте, а то на сайте не нашёл :(
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:48

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:дайте ссылку на полные тарифы по данной карте

https://alfabank.ua/upload/Tariffs-red.pdf
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ramaz
 
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