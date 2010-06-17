MASolomko написав:Есть Максимка 2.0 с маленьким кредитным лимитом. Что лучше оформить новую RED или пытаться повысить лимит по существующей карте?
Если у вас есть нормальный менагер, который заинтересован выдать вам кредитку с большим кредитом, то оформляйте RED А таак, то лучше сначала попробовать повысить лимит у существующей карты, а потом ее переоформить на новый тариф. И с некоторых пор клиент может иметь ТРИ кредитки Пробуйте
Avatar написав:Именительный падеж можно использовать, но только если он все-таки звательный по смыслу, правда это больше к неформальному стилю общения относится
Правилами сучасної ділової української мови допускається при звернені уживати як кличну форму так і називний відмінок. Свого часу спеціально уточнював цей момент - уживати називний відмінок при зверненні можна як у формальному так і у неформальному спілкуванні
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Alfa_Bank Два вопроса: 1. Для бесплатных акционных рассрочек на 3 и 6 месяцев надо менять Максимум на RED? 2. Бесплатный период подразумевает, что при активации, например, рассрочки в октябре все её 6 месяцев будут без процентов?
Vorlon написав:Alfa_Bank Два вопроса: 1. Для бесплатных акционных рассрочек на 3 и 6 месяцев надо менять Максимум на RED? 2. Бесплатный период подразумевает, что при активации, например, рассрочки в октябре все её 6 месяцев будут без процентов?
Vorlon, добрый день. 1. Акционная рассрочка с 21.07.2020 по 31.10.2020 по всем картам - при оформлении на 3 и 6 мес., ежемесячная комиссия = 0%. 2. 0.01 % будет, не будет 1.8% комиссии на весь срок.