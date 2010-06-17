RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8783878487858786>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:08

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:Alien, доброго дня. 2.0.


а Коннект не будут ни во что путное трансформировать в связи с кидком вашего партнера Водафона и де-факто отсутствием по этой карте какой-либо бонус-программы?

IMPRINTER, добрый день. Нет.


1) Кредитные карты RED и RED CASH вместо карт «Максимум 2.0» и «Максимум-Готівка»?

2) После окончания срока действия карт «Максимум 2.0» и «Максимум-Готівка» или при утере, перевыпуск будет на RED и RED CASH соответственно?

3) Не хватает в группе ещё одной кредитной карты с льготным периодом на покупки и бесплатным снятием наличных денег (по принципу «ЕКО-Максимум» и «Альфа Connect»). Передайте пожалуйста разработчикам.
Kevin
 
Повідомлень: 401
З нами з: 24.09.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:09

Re: Альфа-Банк

Есть Максимка 2.0 с маленьким кредитным лимитом. Что лучше оформить новую RED или пытаться повысить лимит по существующей карте?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2148
З нами з: 08.03.18
Подякував: 162 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:09



Вопрос к офпреду: Можно ли переоформится с Максимум 2.0 на Ред Кеш для физ лиц?
joik
 
Повідомлень: 255
З нами з: 24.07.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:14

  Kevin написав:
1) Кредитные карты RED и RED CASH вместо карт «Максимум 2.0» и «Максимум-Готівка»?

2) После окончания срока действия карт «Максимум 2.0» и «Максимум-Готівка» или при утере, перевыпуск будет на RED и RED CASH соответственно?

3) Не хватает в группе ещё одной кредитной карты с льготным периодом на покупки и бесплатным снятием наличных денег (по принципу «ЕКО-Максимум» и «Альфа Connect»). Передайте пожалуйста разработчикам.

Kevin, добрый день.
1) Да.
2) да.
3) Передала.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9035
З нами з: 18.02.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:16

  joik написав:
Вопрос к офпреду: Можно ли переоформится с Максимум 2.0 на Ред Кеш для физ лиц?


joik, добрый день. Можно, оформляете перевыпуск со сменой тарифа.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9035
З нами з: 18.02.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:18

  MASolomko написав:Есть Максимка 2.0 с маленьким кредитным лимитом. Что лучше оформить новую RED или пытаться повысить лимит по существующей карте?

Если у вас есть нормальный менагер, который заинтересован выдать вам кредитку с большим кредитом, то оформляйте RED
А таак, то лучше сначала попробовать повысить лимит у существующей карты, а потом ее переоформить на новый тариф.
И с некоторых пор клиент может иметь ТРИ кредитки
Пробуйте :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31962
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2540 раз.
Подякували: 3723 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:20

Re: Альфа-Банк

  Avatar написав:Именительный падеж можно использовать, но только если он все-таки звательный по смыслу, правда это больше к неформальному стилю общения относится
Правилами сучасної ділової української мови допускається при звернені уживати як кличну форму так і називний відмінок. Свого часу спеціально уточнював цей момент - уживати називний відмінок при зверненні можна як у формальному так і у неформальному спілкуванні
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 365
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:41

Alfa_Bank
Два вопроса:
1. Для бесплатных акционных рассрочек на 3 и 6 месяцев надо менять Максимум на RED?
2. Бесплатный период подразумевает, что при активации, например, рассрочки в октябре все её 6 месяцев будут без процентов?
Vorlon
 
Повідомлень: 8583
З нами з: 14.06.13
Подякував: 423 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:45

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Два вопроса:
1. Для бесплатных акционных рассрочек на 3 и 6 месяцев надо менять Максимум на RED?
2. Бесплатный период подразумевает, что при активации, например, рассрочки в октябре все её 6 месяцев будут без процентов?

Vorlon, добрый день.
1. Акционная рассрочка с 21.07.2020 по 31.10.2020 по всем картам - при оформлении на 3 и 6 мес., ежемесячная комиссия = 0%.
2. 0.01 % будет, не будет 1.8% комиссии на весь срок.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9035
З нами з: 18.02.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:46

  Kalgan написав:
  Alien написав:Ще в 2.0 чи вже в РЕД?

навскидку тарифы одинаковые, но я сильно не вчитывался

А похоже сделали ОДНУ ДЛЯ ВСЕХ РД?
Строк внесення платежу до 30 числа кожного місяця, починаючи з місяця,
наступного за місяцем відкриття картки

Или это неудачный пример такой в Тарифах?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31962
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2540 раз.
Подякували: 3723 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8783878487858786>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Adast, Alfa_Bank, guntherhouse777, Kalgan, ramzes4 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 43, 44, 45
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:59
442 64334
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 11:52
Философ
Місто Банк 1 ... 77, 78, 79
Модератор » Чет 17 чер, 2010 15:16
784 151817
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 10:15
бульбик
Кристал Банк 1 ... 7, 8, 9
Модератор » П'ят 22 кві, 2016 13:38
89 26168
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 05:59
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87860)
21.07.2020 13:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.