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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8784878587868787>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:50

  clientage написав:
  Kalgan написав:
  Alien написав:Ще в 2.0 чи вже в РЕД?

навскидку тарифы одинаковые, но я сильно не вчитывался

А похоже сделали ОДНУ ДЛЯ ВСЕХ РД?
Строк внесення платежу до 30 числа кожного місяця, починаючи з місяця,
наступного за місяцем відкриття картки

Или это неудачный пример такой в Тарифах?

clientage, добрый день. По РД изменений нет. Это только пример.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:52

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Или это неудачный пример такой в Тарифах?

ПРИКЛАД: Дата оформлення договору 01.04.2019р

Тоже об этом думал, но скорее всего пример такой
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:52

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Если у вас есть нормальный менагер, который заинтересован выдать вам кредитку с большим кредитом, то оформляйте RED
Персонального менеджера нет, но благодаря вопросу с эскалацией на кредитный комитет меня менеджер заполнил :D и даже хотели сегодня звонить с предложением оформить сию карту. Говорят, что пробовать её оформить без справки о доходах.

  clientage написав:...лучше сначала попробовать повысить лимит у существующей карты, а потом ее переоформить на новый тариф.
Ну в приложении Алка отказывала в повышении лимита, а эскалации помешал карантин.

Неподступная Алка в моём городе.)))
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:59

Alfa_Bank
Я правильно понял, что единственное реальное "преимущество" новой кредитки - это консьерж-сервис? Ну и красный цвет :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:03

  Kalgan написав:
  clientage написав:Или это неудачный пример такой в Тарифах?

ПРИКЛАД: Дата оформлення договору 01.04.2019р

Тоже об этом думал, но скорее всего пример такой

Ну если срок оформления 01.04.2019р, то и Срок внесенния платежа ПО конец опердня 01 числа (а то и до 19:00 по некоторым каналам). Ну т.е. пример сделан безотвественно :(
И вааще, было бы здорово, шобы банк с индивидуальной РД ЗАОСТРИЛ на этом внимание вот именно в таком примере, который прилеплен ну прямо в Тарифы. Вот хай там Договор подпишут 7 апреля :idea:
Этааа, и чо вдрух 19й год для новейших Тарифов середины 20го года? Опять Саша-художник бешкетує? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:09

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Я правильно понял, что единственное реальное "преимущество" новой кредитки - это консьерж-сервис? Ну и красный цвет :)

Карта RED создана для совершения безналичных покупок - расчетов в Интернет-магазинах и торгово-сервисных сетях и с ней клиент получает:
При оформлении Рассрочки на 3 и 6 месяцев, ежемесячная комиссия = 0% (акция действует 3 мес с 21.07.2020 по 31.10.2020.)
Бесплатное подключение к услуге "Альфа-Консьерж".
Бесплатное обслуживание карты
Стильный дизайн
Программа Cash’U Club
Льготный период до 62 дней
Дополнительная безопасность, так как номер карты будет на обратной стороне
Карта с чипом и бесконтактной технологией оплаты PayPas
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:12

Alfa_Bank
Ну это понятно. Я про отличия от имеющейся у меня и других форумчан карты "Максимум 2.0" :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:15

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Ну это понятно. Я про отличия от имеющейся у меня и других форумчан карты "Максимум 2.0" :roll:

Тогда консьерж, дизайн и номер карты на обратной стороне.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:20

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:PayPas

у вас тута 10 ачибаХ, патамуша эта технологЫя Мастера уже лет 5 как называется Contactless 8)
Я думаю, шо ваши юристы уже лет 5 юзают не ту козу :)
Востаннє редагувалось clientage в Вів 21 лип, 2020 13:22, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:22

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:Это карта, которая с сегодняшнего дня выпускается и перевыпускается вместо Максимум и Максимум 2.0.

Я так понимаю, на рынке кредитных продуктов продолжается деление (или скорее выделение) карт по цвету:
1) Идея - белая и синяя;
2) Моно - чёрная;
3) Форвард - жёлтая;
4) Альфа - красная :)

Типа в портмоне карта должна выделяться :D

Немного выбилась из этого тренда акцентовская карта "Зелёная", которая больше зелёная только по названию :lol:

Есть у Аллы еще синияя Выгода.
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Симбиоз орехов и кобренда.
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