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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8785878687878788>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:25

Re: Альфа-Банк

Не нашел тарифов по старому пакету Ультра, напомните лимит на снятие в банкомате/кассе, учитывают ли они друг друга? И если недельку n-ная сумма полежит на ощадном и снимать ее в кассе к помощью карты, то это ведь ни на что не влияет?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:27

Re: Альфа-Банк

  guntherhouse777 написав:Есть у Аллы еще

Ну и када Аллюсик смастырит фирменный NFC-браслетик на два десятка карт?
Мона даж без Г-пея, тада Хуавэй с радостью шото подобное наваяет.
Но лучше заказать у Сяоми и с Г-пэем :idea:
Я за 1000грн готов такой купить :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:28

  ГеннадийUA написав:Не нашел тарифов по старому пакету Ультра, напомните лимит на снятие в банкомате/кассе, учитывают ли они друг друга? И если недельку n-ная сумма полежит на ощадном и снимать ее в кассе к помощью карты, то это ведь ни на что не влияет?


ГеннадийUA, добрый день. https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comf ... 010720.pdf. Два раза в кассе бесплатно, банкомат - 10 000 грн. в мес. Если средства с ощадного, это ни на что не влияет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:36

Alfa_Bank
две страховки к RED тоже цепляются по умолчанию (от которых можно отказаться, только после получения карты). Что то ни в новоси на сайте ни в тарифах про это инфы не нашел
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:39

Альфа-банк, а перевыпуск Максимум 2.0 в RED возможен?
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:40

  Kalgan написав:Alfa_Bank
две страховки к RED тоже цепляются по умолчанию (от которых можно отказаться, только после получения карты). Что то ни в новоси на сайте ни в тарифах про это инфы не нашел

Ищите это в ДКБО, Оформление КК
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:47

  Kalgan написав:Alfa_Bank
две страховки к RED тоже цепляются по умолчанию (от которых можно отказаться, только после получения карты). Что то ни в новоси на сайте ни в тарифах про это инфы не нашел

По страховкам ничего не меняется.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:48

  Avatar написав:Альфа-банк, а перевыпуск Максимум 2.0 в RED возможен?

Да, конечно.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:21

Re: Альфа-Банк

Со вчерашнего дня больше 10 страниц исписали, ну, думаю, капец, понавыпускали на пенсов кредиток, их все обналичили, и теперь на ветке вой стоит.
А тут - язык, падежи, цвет карточек...
Единственно, с рассрочкой вчера поторопился :-(
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:30

  Stringer написав:язык, падежи, цвет карточек


армия, мова, вира )
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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