Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 13:25
Не нашел тарифов по старому пакету Ультра, напомните лимит на снятие в банкомате/кассе, учитывают ли они друг друга? И если недельку n-ная сумма полежит на ощадном и снимать ее в кассе к помощью карты, то это ведь ни на что не влияет?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:27
guntherhouse777 написав:
Есть у Аллы еще
Ну и када Аллюсик смастырит фирменный NFC-браслетик на два десятка карт?
Мона даж без Г-пея, тада Хуавэй с радостью шото подобное наваяет.
Но лучше заказать у Сяоми и с Г-пэем
Я за 1000грн готов такой купить
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:28
ГеннадийUA написав:
Не нашел тарифов по старому пакету Ультра, напомните лимит на снятие в банкомате/кассе, учитывают ли они друг друга? И если недельку n-ная сумма полежит на ощадном и снимать ее в кассе к помощью карты, то это ведь ни на что не влияет?
ГеннадийUA, добрый день.
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comf ... 010720.pdf
. Два раза в кассе бесплатно, банкомат - 10 000 грн. в мес. Если средства с ощадного, это ни на что не влияет.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:36
Alfa_Bank две страховки к RED тоже цепляются по умолчанию (от которых можно отказаться, только после получения карты). Что то ни в новоси на сайте ни в тарифах про это инфы не нашел
Kalgan
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:39
Альфа-банк, а перевыпуск Максимум 2.0 в RED возможен?
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:40
Kalgan написав: Alfa_Bank
две страховки к RED тоже цепляются по умолчанию (от которых можно отказаться, только после получения карты). Что то ни в новоси на сайте ни в тарифах про это инфы не нашел
Ищите это в ДКБО, Оформление КК
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clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:47
Kalgan написав: Alfa_Bank
две страховки к RED тоже цепляются по умолчанию (от которых можно отказаться, только после получения карты). Что то ни в новоси на сайте ни в тарифах про это инфы не нашел
По страховкам ничего не меняется.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:48
Avatar написав: Альфа-банк
, а перевыпуск Максимум 2.0 в RED возможен?
Да, конечно.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 21 лип, 2020 14:21
Со вчерашнего дня больше 10 страниц исписали, ну, думаю, капец, понавыпускали на пенсов кредиток, их все обналичили, и теперь на ветке вой стоит.
А тут - язык, падежи, цвет карточек...
Единственно, с рассрочкой вчера поторопился
Stringer
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Додано: Вів 21 лип, 2020 14:30
Stringer написав:
язык, падежи, цвет карточек
армия, мова, вира )
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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