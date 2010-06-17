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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 14:46
Alfa_Bank написав:
Тогда консьерж, дизайн и номер карты на обратной стороне.
Ну ещё б могли тип карты сделать Credit )))
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Вів 21 лип, 2020 05:59
sens
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