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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8785878687878788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:46

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Тогда консьерж, дизайн и номер карты на обратной стороне.
Ну ещё б могли тип карты сделать Credit )))
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 15:06

  Alfa_Bank написав:
  Avatar написав:
  Avatar написав:Альфа-банк, вы там себе наняли Миколу Яновича (Азирова)?
Зображення
  Alfa_Bank написав:Avatar, добрый день. Исправим. Спасибо за сигнал.

Альфа-банк, это ведь не единственный случай: что в МАБе, что в Мобайле даже при выбранном украинском языке интерфейса какие-то разделы, сообщения все-равно выдаются на русском.
+ когда главном экране в МАБе и Мобайле при входе выдается сообщение "Раді вас бачити, (ім'я клієнта)" имя клиента в украинской версии не пишется в соответствующем звательном падеже (напр., Олександре, Вікторе, Андрію), как того требуют правила правописания .

Это можно тоже исправить?
Позиционируете себя как украинский банк с иностранным(западным) капиталлом, а украинского языка не знаете, куча ошибок и кальки с русского :(

Передала в работу.

Лучше сделайте возможность, чтобы имена на других языках, а также падежах пользователи вводили сами при желании в настройках.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 15:35

Система лежит по несколько часов, несколько раз, каждую неделю.
А мы тут падежи обсуждаем.
Смешно
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 15:47

  ol_zy написав:Лучше сделайте возможность, чтобы имена на других языках, а также падежах пользователи вводили сами при желании в настройках.

Прално, некоторые банки предлагают указать клиенту как к нему обращаться в ИБ и при переписке. Это один из элементов антифишинга. Думаю СБ Альфы это понравится.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:01

  clientage написав:
  ol_zy написав:Лучше сделайте возможность, чтобы имена на других языках, а также падежах пользователи вводили сами при желании в настройках.

Прално, некоторые банки предлагают указать клиенту как к нему обращаться в ИБ и при переписке. Это один из элементов антифишинга. Думаю СБ Альфы это понравится.


Зовите меня просто - "Ваше Величество" :)
Skiw :D
Skiw
 
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