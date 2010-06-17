Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 14:46
Alfa_Bank написав:
Тогда консьерж, дизайн и номер карты на обратной стороне.
Ну ещё б могли тип карты сделать Credit )))
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Вів 21 лип, 2020 15:06
Alfa_Bank написав: Avatar написав: Avatar написав: Альфа-банк
, вы там себе наняли Миколу Яновича (Азирова)?
Alfa_Bank написав:
Avatar, добрый день. Исправим. Спасибо за сигнал.
Альфа-банк
, это ведь не единственный случай: что в МАБе, что в Мобайле даже при выбранном украинском языке интерфейса какие-то разделы, сообщения все-равно выдаются на русском.
+ когда главном экране в МАБе и Мобайле при входе выдается сообщение "Раді вас бачити, (ім'я клієнта)" имя клиента в украинской версии не пишется в соответствующем звательном падеже (напр., Олександре, Вікторе, Андрію), как того требуют правила правописания .
Это можно тоже исправить?
Позиционируете себя как украинский банк с иностранным(западным) капиталлом, а украинского языка не знаете, куча ошибок и кальки с русского
Передала в работу.
Лучше сделайте возможность, чтобы имена на других языках, а также падежах пользователи вводили сами при желании в настройках.
ol_zy
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Додано: Вів 21 лип, 2020 15:35
Система лежит по несколько часов, несколько раз, каждую неделю.
А мы тут падежи обсуждаем. Смешно
mustbe
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1
Додано: Вів 21 лип, 2020 15:47
ol_zy написав:
Лучше сделайте возможность, чтобы имена на других языках, а также падежах пользователи вводили сами при желании в настройках.
Прално, некоторые банки предлагают указать клиенту как к нему обращаться в ИБ и при переписке. Это один из элементов антифишинга. Думаю СБ Альфы это понравится.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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2
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:01
clientage написав: ol_zy написав:
Лучше сделайте возможность, чтобы имена на других языках, а также падежах пользователи вводили сами при желании в настройках.
Прално, некоторые банки предлагают указать клиенту как к нему обращаться в ИБ и при переписке. Это один из элементов антифишинга. Думаю СБ Альфы это понравится.
Зовите меня просто - "Ваше Величество"
Skiw
Skiw
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Додано: Вів 21 лип, 2020 16:31
Alfa_Bank моя Максимум Платинум вообще исчезла с сайта, что бы это значило?
Seva
Повідомлень: 311
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Додано: Вів 21 лип, 2020 16:35
Alfa_Bank написав:
При оформлении Рассрочки на 3 и 6 месяцев, ежемесячная комиссия = 0% (акция действует 3 мес с 21.07.2020 по 31.10.2020.)
Во время оформления рассрочки где-то будет продублировано, что при оформлении на указанные периоды действует акция и комиссия составит 0 %?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 2150
З нами з: 08.03.18
Подякував: 162 раз.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 16:35
Seva написав: Alfa_Bank
моя Максимум Платинум вообще исчезла с сайта, что бы это значило?
Seva, добрый день. С какого сайта исчезла?
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Вів 21 лип, 2020 16:36
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
При оформлении Рассрочки на 3 и 6 месяцев, ежемесячная комиссия = 0% (акция действует 3 мес с 21.07.2020 по 31.10.2020.)
Во время оформления рассрочки где-то будет продублировано, что при оформлении на указанные периоды действует акция и комиссия составит 0 %?
MASolomko, добрый день. В смс с предложением пишется сумма комиссии, если она есть.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9042
З нами з: 18.02.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 793 раз.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 16:40
Alfa_Bank написав:
С какого сайта исчезла?
Из странички ассортимента кредитных карт банка.
Vorlon
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