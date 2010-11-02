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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8786878787888789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:44

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:С какого сайта исчезла?

Из странички ассортимента кредитных карт банка.

Спасибо за подсказку. Данный продукт банком больше не выпускается и не перевыпускается.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:52

Alfa_Bank т. е. когда срок действия карты истечет, счет закроется?
Seva
 
Повідомлень: 311
З нами з: 16.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:55

  Seva написав:Alfa_Bank т. е. когда срок действия карты истечет, счет закроется?

По окончанию срока действия Максимум Platinum автоматически переводится на КК Альфа Travel.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9042
З нами з: 18.02.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 793 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 17:59

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
Я правильно понял, что единственное реальное "преимущество" новой кредитки - это консьерж-сервис? Ну и красный цвет :)

Карта RED создана для совершения безналичных покупок - расчетов в Интернет-магазинах и торгово-сервисных сетях и с ней клиент получает:
При оформлении Рассрочки на 3 и 6 месяцев, ежемесячная комиссия = 0% (акция действует 3 мес с 21.07.2020 по 31.10.2020.)
Бесплатное подключение к услуге "Альфа-Консьерж".
Бесплатное обслуживание карты
Стильный дизайн
Программа Cash’U Club
Льготный период до 62 дней
Дополнительная безопасность, так как номер карты будет на обратной стороне
Карта с чипом и бесконтактной технологией оплаты PayPas


забавна відмінність і забавна причина збрити з клієнта трохи додаткових коштів. :D ніби хтось збирається цей дизайн на стіну вішати чи хвалитися перед кимось, "мірятися" :) ви і правда там в банку думаєте що клієнту важливий дизайн картки і чи взагалі хтось звертає на це увагу?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 893
З нами з: 28.10.09
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:25

Re: Альфа-Банк

  wild.tomcat написав:ви і правда там в банку думаєте що клієнту важливий дизайн картки і чи взагалі хтось звертає на це увагу?

да-да, хай не забудут рубашку сделать для карты в Г-Пэе :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31969
З нами з: 08.12.07
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  #<1 ... 8786878787888789
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