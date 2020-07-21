|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:44
Vorlon написав: Alfa_Bank написав:
С какого сайта исчезла?
Из странички ассортимента кредитных карт банка.
Спасибо за подсказку. Данный продукт банком больше не выпускается и не перевыпускается.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9042
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 793 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:52
Alfa_Bank т. е. когда срок действия карты истечет, счет закроется?
-
Seva
-
-
- Повідомлень: 311
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:55
Seva написав:Alfa_Bank
т. е. когда срок действия карты истечет, счет закроется?
По окончанию срока действия Максимум Platinum автоматически переводится на КК Альфа Travel.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9042
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 793 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 21 лип, 2020 17:59
Alfa_Bank написав: Vorlon написав:Alfa_Bank
Я правильно понял, что единственное реальное "преимущество" новой кредитки - это консьерж-сервис? Ну и красный цвет
Карта RED создана для совершения безналичных покупок - расчетов в Интернет-магазинах и торгово-сервисных сетях и с ней клиент получает:
При оформлении Рассрочки на 3 и 6 месяцев, ежемесячная комиссия = 0% (акция действует 3 мес с 21.07.2020 по 31.10.2020.)
Бесплатное подключение к услуге "Альфа-Консьерж".
Бесплатное обслуживание картыСтильный дизайн
Программа Cash’U Club
Льготный период до 62 дней
Дополнительная безопасность, так как номер карты будет на обратной стороне
Карта с чипом и бесконтактной технологией оплаты PayPas
забавна відмінність і забавна причина збрити з клієнта трохи додаткових коштів.
ніби хтось збирається цей дизайн на стіну вішати чи хвалитися перед кимось, "мірятися"
ви і правда там в банку думаєте що клієнту важливий дизайн картки і чи взагалі хтось звертає на це увагу?
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 893
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 18:25
wild.tomcat написав:
ви і правда там в банку думаєте що клієнту важливий дизайн картки і чи взагалі хтось звертає на це увагу?
да-да, хай не забудут рубашку сделать для карты в Г-Пэе
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31971
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2540 раз.
- Подякували: 3724 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:36
clientage написав:
...то оформляйте RED
Поколдовали — можно брать
Уже чуточку легче, чем есть.)
Теперь другой вопрос — выбор в РД. Хотел бы 1 сделать таковым, но суббота... А чем чревато выбор 31 в качестве РД?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2154
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:14
MASolomko написав:
А чем чревато выбор 31 в качестве РД?
Идеально! Будет как в Моно
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8588
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:20
MASolomko написав:Теперь другой вопрос — выбор в РД. Хотел бы 1 сделать таковым, но суббота... А чем чревато выбор 31 в качестве РД?
Имхо лучше первого. Надо буде погаситься в последний рабочий день месяца.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3261
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:23
Aps написав:
Надо буде погаситься в последний рабочий день месяца.
Т.е. 28(29),30 и 31 в зависимости от количества дней в месяце?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2154
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:24
Aps написав:
MASolomko написав:Теперь другой вопрос — выбор в РД. Хотел бы 1 сделать таковым, но суббота... А чем чревато выбор 31 в качестве РД?
Имхо лучше первого. Надо буде погаситься в последний рабочий день месяца.
Нуна посчитать каких рабочих чисел больше всего в ближайшие 5 лет, и выбрать РД этим числом. Тада выйдет сааамый длиннный грейс за 5 лет
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31971
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2540 раз.
- Подякували: 3724 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|2012
|37425
|
|
|41743
|5057640
|
|
|16711
|2320803
|
|