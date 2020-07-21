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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8787878887898790

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1036
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
176
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1036
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:31

Re: Альфа-Банк

clientage, я за этим не гонюсь, тут не забыть про этот РД. Вот или привязаться к РД банка Forward или к концу/начала месяца.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:36

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:
  Aps написав:Надо буде погаситься в последний рабочий день месяца.
Т.е. 28(29),30 и 31 в зависимости от количества дней в месяце?
26,27,28,29,30,31 - в зависимости когда будет последний рабочий день.
Зы 31-е лучше первого имел в виду если что. )
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:53

  MASolomko написав:clientage, я за этим не гонюсь, тут не забыть про этот РД. Вот или привязаться к РД банка Forward или к концу/начала месяца.

Ну у вас же смарт!
Поставьте ВЕЧНУЮ напоминалку за неделю до РД и всьооо 8)
У меня ДомБух, там все расписано на 2..3-6 мес вперед. Ну и синхронизация аутлука с мабилой :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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