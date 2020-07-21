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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:31
clientage, я за этим не гонюсь, тут не забыть про этот РД. Вот или привязаться к РД банка Forward или к концу/начала месяца.
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MASolomko
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Додано: Вів 21 лип, 2020 20:36
MASolomko написав: Aps написав:
Надо буде погаситься в последний рабочий день месяца.
Т.е. 28(29),30 и 31 в зависимости от количества дней в месяце?
26,27,28,29,30,31 - в зависимости когда будет последний рабочий день.
Зы 31-е лучше первого имел в виду если что. )
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Aps
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Додано: Вів 21 лип, 2020 20:53
MASolomko написав:
clientage, я за этим не гонюсь, тут не забыть про этот РД. Вот или привязаться к РД банка Forward или к концу/начала месяца.
Ну у вас же смарт!
Поставьте ВЕЧНУЮ напоминалку за неделю до РД и всьооо
У меня ДомБух, там все расписано на 2..3-6 мес вперед. Ну и синхронизация аутлука с мабилой
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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