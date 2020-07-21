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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:31
clientage, я за этим не гонюсь, тут не забыть про этот РД. Вот или привязаться к РД банка Forward или к концу/начала месяца.
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MASolomko
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Додано: Вів 21 лип, 2020 20:36
MASolomko написав: Aps написав:
Надо буде погаситься в последний рабочий день месяца.
Т.е. 28(29),30 и 31 в зависимости от количества дней в месяце?
26,27,28,29,30,31 - в зависимости когда будет последний рабочий день.
Зы 31-е лучше первого имел в виду если что. )
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Aps
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Додано: Вів 21 лип, 2020 20:53
MASolomko написав:
clientage, я за этим не гонюсь, тут не забыть про этот РД. Вот или привязаться к РД банка Forward или к концу/начала месяца.
Ну у вас же смарт!
Поставьте ВЕЧНУЮ напоминалку за неделю до РД и всьооо
У меня ДомБух, там все расписано на 2..3-6 мес вперед. Ну и синхронизация аутлука с мабилой
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 21 лип, 2020 21:28
clientage написав:
Ну у вас же смарт!
Поставьте ВЕЧНУЮ напоминалку за неделю до РД и всьооо
У меня ДомБух, там все расписано на 2..3-6 мес вперед. Ну и синхронизация аутлука с мабилой
По одной кредитке у меня РД 2-е число.
И если из-за выходных приходится гасить в предыдущем месяце, то это вносит сумятицу в привычный месячный учёт расходов. Так что если есть возможность выбора то вай нот?
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Aps
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Додано: Вів 21 лип, 2020 21:44
Aps написав: clientage написав:
Ну у вас же смарт!
Поставьте ВЕЧНУЮ напоминалку за неделю до РД и всьооо
У меня ДомБух, там все расписано на 2..3-6 мес вперед. Ну и синхронизация аутлука с мабилой
По одной кредитке у меня РД 2-е число.
И если из-за выходных приходится гасить в предыдущем месяце, то это вносит сумятицу в привычный месячный учёт расходов. Так что если есть возможность выбора то вай нот?
Выбор эт всегда хорошо
Но у меня ток у Алки 4 кредитки с разными РД и никакой сумятицы -- все методично гасится если не лежит на полке.
Щас вот Фарсик добавился и Идея начала выпендриваться с биллингом
Но мы их всех поборем
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:00
Alfa_Bank написав:
Карта RED
Vorlon написав:Alfa_Bank
Я правильно понял, что единственное реальное "преимущество" новой кредитки - это консьерж-сервис? Ну и красный цвет
создана для совершения безналичных покупок - расчетов в Интернет-магазинах и торгово-сервисных сетях и с ней клиент получает:
При оформлении Рассрочки на 3 и 6 месяцев, ежемесячная комиссия = 0% (акция действует 3 мес с 21.07.2020 по 31.10.2020.)
Бесплатное подключение к услуге "Альфа-Консьерж".
Бесплатное обслуживание карты
Стильный дизайн
Программа Cash’U Club
Льготный период до 62 дней
Дополнительная безопасность, так как номер карты будет на обратной стороне
Карта с чипом и бесконтактной технологией оплаты PayPas
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Аlександр
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