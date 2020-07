Додано: Вів 21 лип, 2020 23:36



10 дней назад погасили мне ОВГЗ в дол. Я дал распорягу вывести их на счет в Альфа банке. В прошлую среду они были уже в Альфе, только не у меня на счету. Позвонил мне менеджер банка и сказал, что финмониторинг требует три документа:

1) подтверждение, что я покупал ОВГЗ

2) подтверждение, что я владел ими за день до погашения

3) подтверждение моих доходов



Я в ответ предоставил все бумаги, и конкретно по пункту 3 предоставил годовые отчеты за последние 3 года о доходах, подготовленные в электронном кабинете налоговой (cabinet.tax.gov.ua). Там размер доходов где-то в 3 раза больше суммы погашения. Отмечу, что перед выводом средств, торговец ценных бумаг тоже запросил доказательства доходов, и им хватило отчетов из tax.gov.ua.

В ответ я получил письмо, что финмониторинг не может проверифицировать эти отчеты (а должны ли? зачем существуют ЭЦП, этот кабинет?), и попросили меня предоставить декларации. Я немножко офонарел от такого пристального внимания ко мне. Особенно умиляет это на фоне того, что в 2017 году мои доходы заходили именно в Альфу, плюс были всякие выплаты по дивидендам, суду с Укрнефтью, ФГВФЛ и прочие проценты по депозитам. Короче, Альфа банк сам мог бы подтвердить мои доходы на сумму покупки ОВГЗ, если бы захотел.

Меня, конечно, это просто подорвало, когда платишь налоги со своих доходов, а к тебе еще цепляются. При том, что тот же глава НБУ живет в чужом доме, пользуется чужим авто безвозмездно и т.п. делают там займы друг другу, проигрывают в карты, а докапываются к маленькому украинцу, у которого не проблема подтвердить доходы.



Написал я гневное письмо, что у них есть все данные по моим доходам, чтобы самостоятельно подтвердить их. И на всякий случай еще сбросил выписку со счета другого банка, куда заходили мои остальные доходы за 2018 и 2019. И сказал, что если этого мало, то пойду с жалобой в НБУ.



Возможно, этого хватило, возможно, мой менеджер поборолся за меня с финмониторингом, но деньги у меня появились на счете. С припиской, что в след раз мне прийдется выполнить все их требования. Часть из них я уже закинул на 5 лет под 5%, остальная - будет в Альфа и дальше находится некоторое достаточно длительное время, пока не решу, куда пристроить. Решил следовать своему плану по размещению денег, как запланировал до конфликта с финмониторингом. Но честно, если бы пришлось бодаться дольше или идти в НБУ, то поступил бы принципиально, ушел бы из банка. Ну и след раз буду выбирать другой банк для сумм, попадающих под финмониторинг.



Пока бодался с ними, почитал форум и обнаружил, что случай то мой не одинокий:

И судя по тому, что всех пропустили в итоге, то у коллег были также массивные доказательства честно заработанных средств.



В общем, довольно странный сервис по отношению к клиенту, который заводит в банк свои кровные. ИМХО финансовое гестапо банка перегибает здесь палку. Очень интересно, как они к "кошелькам" с проверками, или там займа от незнакомого человека достаточно?



