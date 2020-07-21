Додано: Вів 21 лип, 2020 23:36

Всем привет! Хотел бы оставить отзыв о финмониторинге банка.10 дней назад погасили мне ОВГЗ в дол. Я дал распорягу вывести их на счет в Альфа банке. В прошлую среду они были уже в Альфе, только не у меня на счету. Позвонил мне менеджер банка и сказал, что финмониторинг требует три документа:1) подтверждение, что я покупал ОВГЗ2) подтверждение, что я владел ими за день до погашения3) подтверждение моих доходовЯ в ответ предоставил все бумаги, и конкретно по пункту 3 предоставил годовые отчеты за последние 3 года о доходах, подготовленные в электронном кабинете налоговой (cabinet.tax.gov.ua). Там размер доходов где-то в 3 раза больше суммы погашения. Отмечу, что перед выводом средств, торговец ценных бумаг тоже запросил доказательства доходов, и им хватило отчетов из tax.gov.ua.В ответ я получил письмо, что финмониторинг не может проверифицировать эти отчеты (а должны ли? зачем существуют ЭЦП, этот кабинет?), и попросили меня предоставить декларации. Я немножко офонарел от такого пристального внимания ко мне. Особенно умиляет это на фоне того, что в 2017 году мои доходы заходили именно в Альфу, плюс были всякие выплаты по дивидендам, суду с Укрнефтью, ФГВФЛ и прочие проценты по депозитам. Короче, Альфа банк сам мог бы подтвердить мои доходы на сумму покупки ОВГЗ, если бы захотел.Меня, конечно, это просто подорвало, когда платишь налоги со своих доходов, а к тебе еще цепляются. При том, что тот же глава НБУ живет в чужом доме, пользуется чужим авто безвозмездно и т.п. делают там займы друг другу, проигрывают в карты, а докапываются к маленькому украинцу, у которого не проблема подтвердить доходы.Написал я гневное письмо, что у них есть все данные по моим доходам, чтобы самостоятельно подтвердить их. И на всякий случай еще сбросил выписку со счета другого банка, куда заходили мои остальные доходы за 2018 и 2019. И сказал, что если этого мало, то пойду с жалобой в НБУ.Возможно, этого хватило, возможно, мой менеджер поборолся за меня с финмониторингом, но деньги у меня появились на счете. С припиской, что в след раз мне прийдется выполнить все их требования. Часть из них я уже закинул на 5 лет под 5%, остальная - будет в Альфа и дальше находится некоторое достаточно длительное время, пока не решу, куда пристроить. Решил следовать своему плану по размещению денег, как запланировал до конфликта с финмониторингом. Но честно, если бы пришлось бодаться дольше или идти в НБУ, то поступил бы принципиально, ушел бы из банка. Ну и след раз буду выбирать другой банк для сумм, попадающих под финмониторинг.Пока бодался с ними, почитал форум и обнаружил, что случай то мой не одинокий:И судя по тому, что всех пропустили в итоге, то у коллег были также массивные доказательства честно заработанных средств.В общем, довольно странный сервис по отношению к клиенту, который заводит в банк свои кровные. ИМХО финансовое гестапо банка перегибает здесь палку. Очень интересно, как они к "кошелькам" с проверками, или там займа от незнакомого человека достаточно?Мой пост о том, что подходите к выбору банка в Ваших операциях осознанно. Иначе можно долго не увидеть свои сбережения