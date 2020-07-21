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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:31
Re: Альфа-Банк
clientage, я за этим не гонюсь, тут не забыть про этот РД. Вот или привязаться к РД банка Forward или к концу/начала месяца.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:36
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:53
Ну у вас же смарт!
Поставьте ВЕЧНУЮ напоминалку за неделю до РД и всьооо
У меня ДомБух, там все расписано на 2..3-6 мес вперед. Ну и синхронизация аутлука с мабилой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 21 лип, 2020 21:28
Re: Альфа-Банк
По одной кредитке у меня РД 2-е число.
И если из-за выходных приходится гасить в предыдущем месяце, то это вносит сумятицу в привычный месячный учёт расходов. Так что если есть возможность выбора то вай нот?
Додано: Вів 21 лип, 2020 21:44
Выбор эт всегда хорошо
Но у меня ток у Алки 4 кредитки с разными РД и никакой сумятицы -- все методично гасится если не лежит на полке.
Щас вот Фарсик добавился и Идея начала выпендриваться с биллингом
Но мы их всех поборем
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 21 лип, 2020 22:00
Додано: Вів 21 лип, 2020 22:40
Re: Альфа-Банк
Хотів перевипустити кредитку Максимум 2.0 на Red. Переписувався з оператором в додатку, вже почав замовляти перевипуск і оператор зник. Перед цим оператор дуже довго відповідав на кожне речення, хвилин по 10. Таке враження що 1 оператор одночасно спілкується з 100 клієнтів
Додано: Вів 21 лип, 2020 23:36
Всем привет! Хотел бы оставить отзыв о финмониторинге банка.
10 дней назад погасили мне ОВГЗ в дол. Я дал распорягу вывести их на счет в Альфа банке. В прошлую среду они были уже в Альфе, только не у меня на счету. Позвонил мне менеджер банка и сказал, что финмониторинг требует три документа:
1) подтверждение, что я покупал ОВГЗ
2) подтверждение, что я владел ими за день до погашения
3) подтверждение моих доходов
Я в ответ предоставил все бумаги, и конкретно по пункту 3 предоставил годовые отчеты за последние 3 года о доходах, подготовленные в электронном кабинете налоговой (cabinet.tax.gov.ua). Там размер доходов где-то в 3 раза больше суммы погашения. Отмечу, что перед выводом средств, торговец ценных бумаг тоже запросил доказательства доходов, и им хватило отчетов из tax.gov.ua.
В ответ я получил письмо, что финмониторинг не может проверифицировать эти отчеты (а должны ли? зачем существуют ЭЦП, этот кабинет?), и попросили меня предоставить декларации. Я немножко офонарел от такого пристального внимания ко мне. Особенно умиляет это на фоне того, что в 2017 году мои доходы заходили именно в Альфу, плюс были всякие выплаты по дивидендам, суду с Укрнефтью, ФГВФЛ и прочие проценты по депозитам. Короче, Альфа банк сам мог бы подтвердить мои доходы на сумму покупки ОВГЗ, если бы захотел.
Меня, конечно, это просто подорвало, когда платишь налоги со своих доходов, а к тебе еще цепляются. При том, что тот же глава НБУ живет в чужом доме, пользуется чужим авто безвозмездно и т.п. делают там займы друг другу, проигрывают в карты, а докапываются к маленькому украинцу, у которого не проблема подтвердить доходы.
Написал я гневное письмо, что у них есть все данные по моим доходам, чтобы самостоятельно подтвердить их. И на всякий случай еще сбросил выписку со счета другого банка, куда заходили мои остальные доходы за 2018 и 2019. И сказал, что если этого мало, то пойду с жалобой в НБУ.
Возможно, этого хватило, возможно, мой менеджер поборолся за меня с финмониторингом, но деньги у меня появились на счете. С припиской, что в след раз мне прийдется выполнить все их требования. Часть из них я уже закинул на 5 лет под 5%, остальная - будет в Альфа и дальше находится некоторое достаточно длительное время, пока не решу, куда пристроить. Решил следовать своему плану по размещению денег, как запланировал до конфликта с финмониторингом. Но честно, если бы пришлось бодаться дольше или идти в НБУ, то поступил бы принципиально, ушел бы из банка. Ну и след раз буду выбирать другой банк для сумм, попадающих под финмониторинг.
Пока бодался с ними, почитал форум и обнаружил, что случай то мой не одинокий:
viewtopic.php?p=4838020#p4838020
viewtopic.php?p=4838880#p4838880
viewtopic.php?p=4838892#p4838892
И судя по тому, что всех пропустили в итоге, то у коллег были также массивные доказательства честно заработанных средств.
В общем, довольно странный сервис по отношению к клиенту, который заводит в банк свои кровные. ИМХО финансовое гестапо банка перегибает здесь палку. Очень интересно, как они к "кошелькам" с проверками, или там займа от незнакомого человека достаточно?
Мой пост о том, что подходите к выбору банка в Ваших операциях осознанно. Иначе можно долго не увидеть свои сбережения
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Сер 22 лип, 2020 00:03
Здесь, как в психологии, если нет реакции на нецензурное выражение, значит это становится вредной привычкой. Круг замкнулся и появляются новые пострадавшие.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 00:22
Re: Альфа-Банк
Может так и надо. Мы ж привыкли, что есть деньги - делаем, что хотим (у кого денег нет, тем все должны бесплатно). Я утрирую, но в целом так и есть.
Да и с этого года финмон банкам гайки закрутил по самое нехочу, своими требованиями и размерами штрафов на банк. Вот и крутятся, как могут.
Кабинет налоговой заслуживает отдельной истории, хотя не само ПО, а то, как налоговая ведёт дела в электронном виде.
По поводу выхода из банка - а куда? лимит в 200к "своих" ещё никто не повышал, а как не крути, Альфа имеет много плюсов. Ощад, УкрЭксим, УкрГаз, Приват? Ну 800к под потолок, а если в валюте, то сумма плавает, а дальше? Считайте это учениями
Skiw
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