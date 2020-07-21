Вопросы к оф.представителю: 1. Я так понимаю, что акция по рассрочкам на 3 и 6 месяцев действует для всех карт, а не только RED? 2. Эта акционная рассрочка подключится, если дата списания по счету была вчера? 3. Акционная рассрочка подключится 31.10 по дате операции или уже со 2-3 ноября, но уже на стандартных условиях?
Перечень бесплатных каналов, обычно, разделяют знаками препинания. И mono уже бесплатно в Таскомбанке не пополняется. Приватовская карта в кассе (при её наличии) уже пополняется с комиссией 0,2 %. Было бы неплохо указывать дату, на которую составлена эта таблица, чтобы не пинали.
Вы начисляете кешбек за каждую покупку при оплате через Google/Apple/Garmin Pay (вот этого по вам в колонке не утрчнили) и стоило б в сноске указать ссылку на категории оплат, по которым не вы орешки не начисляете.
По приватовской рассрочке. 2,9 % — платная рассрочка, которую можно оформить фактически где угодно или перевести трату в неё. В партнёрах оформляется бесплатная рассрочка для покупателя под 0,01 % от взятой суммы. Ну и mono уже давно имеет партнёрскую рассрочку бесплатную для покупателя. А по себе могли бы сноску поставить, чтобы внимание на акцию акцентировать...
По привату немного неточные данные погашения. 0,2 % снимается при пополнении своей карты в кассы при её наличии (в терминале бесплатно).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!